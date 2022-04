Glosse Welches ist die Rosine des Münchwiler Gemeindehauses? Südsicht auf einen Zusatzkredit, der sich ähnlich angenehm wie eine Blasenspiegelung anfühlt.

Aus der Vogelperspektive sieht das Münchwiler Gemeindehaus noch ziemlich schmuck aus. Bild: Olaf Kühne

Zusatzkredit. Für wohl jeden Gemeinderat ist der Gedanke daran so unangenehm wie für uns normale Bürger eine Wurzelbehandlung. Für den Münchwiler Gemeinderat geht es sogar eher Richtung Blasenspiegelung. Denn kaum jemand hockt derart missmutig auf seinem Steuerfranken wie der Münchwiler Stimmbürger – und natürlich die Münchwiler Stimmbürgerin.

Dass die Münchwiler vergangenes Jahr mit immerhin 56 Prozent Ja-Stimmen über zwei Millionen Franken für die Sanierung ihres Gemeindehauses bewilligt haben, war mehr so eine Art demokratischer Betriebsunfall. Zu sehr war der Hinterthurgauer Bezirkshauptort mit alten und neuen Turnhallen beschäftigt. Da kann so eine versehentliche Zustimmung schon mal passieren.

Nun muss aber der Gemeinderat für just diese Sanierung einen Zusatzkredit über 650'000 Franken beantragen. Wie viele neue graue Haare der Gedanke daran der Münchwiler Exekutive schon beschert hat, werden wir erst an der Gemeindeversammlung vom 23. Mai sehen.

Gute Tipps, wie man sowas den Münchwilerinnen und Münchwilern schmackhaft macht, können wir leider auch nicht bieten. Allenfalls hilft ein Blick über die Gemeindegrenze. Mit Turnhallen und Zusatzkrediten haben es die Sirnacher zwar auch nicht so. Dafür wissen sie, wie man aus einem abgelehnten Zusatzkredit die Rosine rauspickt. 2024 kriegen sie so einen neuen Kreisel. Bleibt also nur die Frage, welches die Rosine der Münchwiler Gemeindehaussanierung ist.