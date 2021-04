Glosse Von brandheissen bis bitterkalten Momenten im Raum Frauenfeld Murgspritzer über verhängnisvolle Reden vor Coronaskeptikern, einen starken OK-Präsidenten fürs Kantonalschützenfest in der Region Frauenfeld und den Zusammenhang zwischen brandheissen Themen und bitterkalten Momenten eines Journalisten.

Eine Sportschützin zielt mit geladener Waffe. Bild: PD/Christian Herbert Hildebrand

Scharf geschossen wird überall. Passiert es nicht physisch, dann garantiert psychisch. Denn eines hat die derzeitige Krise offenbart. Fürsprecher für schräge Meinungen zu finden, hat sich wesentlich vereinfacht. Das passiert perfid und niederschwellig, wenn sich Frauenfelder Politiker nichts ahnend auf den Nachrichtendienst Telegram begeben. Und kurz darauf stehen sie plötzlich mit einem Mikrofon auf einem Parkplatz in Müllheim und sprechen zu einer Horde Coronaskeptikern. Stimmenfang der chaotischen Neuzeit also mit rhetorischen Salven.

Samuel Koch. Bild: Reto Martin

Scharf geschossen wird aber auch physisch, so etwa in zwei Jahren am Kantonalen Schützenfest in der ganzen Region Frauenfeld. Glücklich schätzen dürfen sich die Schützen, dass sie einen Anlass mit einem starken OK-Präsidenten auf die Beine stellen. Ob Ständerat Jakob Stark dereinst im Schollenholz oder Galgenholz mit seinem Föhn selber Salven abfeuern kann, hängt auch von Corona ab. Wie könnte es anders sein?

Sein Pulver definitiv schon verschossen hat Steckborns Stadtpräsident Roman Pulfer. Immerhin ein Politiker mit einer Frauenfelder Vergangenheit, als ehemaliger Stadtparteipräsident der Freisinnigen. Derweil fragen sich alle, wie viel Schiesspulver Generalstaatsanwalt Stefan Haffter beim Thema Wahlfälschung noch bereithält. Jetzt wird es allerdings brandheiss. Deshalb gehen wir jetzt lieber sofort auf die Allmend zum Bootcamp-Training. Dort kühlt man als neutraler Beobachter tifig ab, wenn man nicht mitturnt.