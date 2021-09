Glosse Verwirrung um 3G und 5G sowie andere Absurditäten aus der Stadt Frauenfeld Murgspritzer über den Unterschied zwischen Aluhüten und Covidioten, Mobilfunk und Schutzmassnahmen, Führungsqualitäten und fehlendem Verantwortungsbewusstsein. Nach der Absage fürs Frauenfeldli bleibt in der Thurgauer Hauptstadt ein schaler Beigeschmack. Dafür braucht es kein Mitleid für die Tschütteler des FC Gemeinderat.

5G-Antennen polarisieren seit jeher. Bild: Keystone/

Martial Trezzini

Da soll einer noch schlau werden. Jahrelang wehren sich Aluhüte gegen 5G. Und plötzlich foutieren sich Menschen schon über 3G?! Die Stadt Frauenfeld jedenfalls hat mit ihrer Mobilfunkstrategie zumindest beim Thema 5G Führungsqualitäten bewiesen. Bei 3G hingegen streiten sich Bund und Kanton noch darum, wer denn jetzt die Verantwortung übernehmen soll.

GGG heisst also die Zauberformel der Stunde, die Biertrinker gerne mal anders auslegen. Statt geimpft, getestet oder genesen heisst es plötzlich: gebraut, gezapft, getrunken. Diesem Credo wären nächste Woche auch die tausenden Besucher am Open Air Frauenfeldli gefolgt. Demnächst stammen die Alkoholiker für die Intensivstationen halt einfach aus dem Bermudadreieck statt von der Allmend. Krankheiten gibt es aber nicht für alle, wie die absurden Inhalte in dubiosen Chats auf Telegram beweisen. Covid-19 sei inexistent, posaunen sie in alle Welt hinaus. Für Telegram befürworten diese Menschen immerhin 5G. Von 3G wollen sie ja bestimmt nichts wissen.

Samuel Koch. Bild: Reto Martin

Ein schaler Beigeschmack zur Frauenfeldli-Absage bleibt wegen des bevorzugten Summerdays in Arbon. Ob allerdings das Gekrächze von Lederhosenaltrocker Maffay für die Oberthurgauer tatsächlich ein Vorteil war, ist fraglich. Wie der 72-Jährige über die Bühne haben sich auch die Damen und Herren des FC Gemeinderat Frauenfeld über den Platz geschleppt. Die Tschütteler haben sich bei ihrer 2:4-Niederlage gegen den FC Stadtverwaltung jedenfalls durchaus rehabilitiert. Zuletzt gab es nämlich eine 0:11-Klatsche. Mitleidsbekundungen bedarf es ohnehin nicht. Denn im Gegensatz zur Konstablergesellschaft sind beim Tschutten auch Frauen erlaubt.