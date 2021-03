Glosse Ursachenforschung: Weshalb gibt es im Hinterthurgau so viele Unterschriftensammlungen und Flugblätter? Südsicht auf das plötzlich erwachte Interesse an der Hinterthurgauer Lokalpolitik.

Mit einem liebevoll gestalteten Flugblatt wehrte sich eine Gruppe aus Oberwangen gegen die neue Fischinger Ortsplanung. Bild: PD

Dieses Virus ist wie ein Wecker. Nein, damit ist nicht die ausgelutschte und selten passende Metapher mit dem fünf vor oder nach zwölf gemeint, mit welcher Epidemiologen und Politiker beschreiben wollen, wie es um die Schweiz in der Pandemie steht. Wir bleiben wieder einmal im Hinterthurgau. Ob die Stimmbürger hier aufgeweckter sind als zu normalen Zeiten, wollen wir nicht beurteilen.

Roman Scherrer Bild: Ralph Ribi

Aber sie scheinen aufgewacht zu sein. Zumindest was die Lokalpolitik betrifft. In rekordverdächtiger Zeit sammeln sie Hunderte Unterschriften für eine alte Münchwiler Turnhalle oder die Wängemer Spitex. Und sie gestalten plötzlich Flugblätter gegen eine neue Sirnacher Turnhalle, die Bettwieser Grüngutsammlung, die Fischinger Ortsplanung oder Hochwasserschutz in Wilen.

Erklärungen für dieses Phänomen scheinen auf der Hand zu liegen: Mehr Zeit dank Homeoffice und Kurzarbeit und keine Gemeindeversammlungen, an welchen man denen da oben mal die Meinung sagen kann.

Aber das ist uns zu langweilig. Deshalb folgen hier alternative Erklärungsversuche: Querdenkerdemos und ähnliche lustige Veranstaltungen brauchen zu Organisationszwecken Social-Media- und Flugblattautoren, die das Schreiben in Grossbuchstaben beherrschen. Wer mitmachen will, muss sich mit Arbeitsproben bewerben. Und weil die Pöstler Päckli derzeit ohne Unterschrift zustellen, kommt man bei den eigenen drei Kreuzen aus der Übung. Da kommen Unterschriftenbögen gerade recht.

Zugegeben, so gut sind diese Begründungen auch wieder nicht. Aber immer noch nachvollziehbarer als der Entscheid des Aadorfer Gemeinderats, während Corona zwei Putzfrauen zu entlassen.