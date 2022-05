Glosse Randständige Gemeinde: Selbst ein Wechsel in den Kanton Zürich würde Aadorf nicht helfen Südsicht auf die grösste Gemeinde des Südthurgaus, die ihr Glück nun im Norden suchen will.

Die Aadorfer Kläranlage liegt direkt an der Grenze zum Kanton Zürich. Eine Symbolik wollen wir hier aber nicht reininterpretieren. Archivbild: Olaf Kühne

Aadorf ist die grösste Gemeinde im Hinterthurgau. In der Regio Wil ist Aadorf nur die viertgrösste Gemeinde. Nun wechselt Aadorf in die Regio Frauenfeld und ist dort die zweitgrösste Gemeinde.

Olaf Kühne Bild: Peter Pfistner

Ist das wichtig? Nein! Aber wir Journalisten stehen halt nun mal auf Superlative. Weil Superlative meist schön einfach messbar sind. Mit Gefühlen ist das schon schwieriger. Aadorf fühlt sich in der Regio Wil am Rand. In der Regio Frauenfeld werde man sich auch am Rand fühlen, weiss Gemeindepräsident Matthias Küng, aber wenigstens nicht mehr mit St.Galler Themen konfrontiert sein, die Aadorf nicht mal am Rand berühren.

Nun haben wir also Gefühle und auch noch Kantonsgrenzen. Es wird kompliziert. Denn Aadorf liegt ein klitzekleines Bisschen auf Zürcher Boden. Wenn man sich also weder so richtig zu Wil noch zu Frauenfeld zugehörig fühlt, wieso nicht gleich ein Wechsel in den Kanton Zürich? Den Aadorfer Steuerzahler und die Aadorfer Steuerzahlerin würde das ungemein entlasten, Aadorfer Schulkinder müssten sich nicht mehr mit dem Thurgauer Lied rumquälen.

Und: Der Kanton Zürich hätte wenigstens 9400 Einwohner, die wüssten, weshalb man den Thurgau mittels Finanzausgleich durchfüttern muss. Tönt so weit gut, doch jetzt kommt das Aber: Auch im Kanton Zürich wäre Aadorf am Rand, und zwar so richtig. Denn selbst aus Winterthurer Sicht hört die Welt spätestens in Elgg auf, eigentlich schon vorher.

Was bleibt, ist ein letzter Trost für Aadorf. Alphabetisch steht man an allererster Stelle, vor allen anderen Gemeinden der ganzen Schweiz. Wenn das mal kein Superlativ ist!