Glosse Nightoffice gegen die Gewohnheit Murgspritzer über verschärfte Coronaregeln, ein pausierendes Virus, handzahme Frauenfelder Gemeinderäte sowie einen komplett auf die neue Sperrstunde abgestimmten Tagesablauf.

Durch die verschärften Massnahmen muss das Weihnachtsdorf beim Restaurant Promenade in Frauenfeld wie viele andere gastronomische Angebote neuerdings bereits um 19 Uhr schliessen. Bild: Andrea Stalder (Frauenfeld,

12. Dezember 2020)

Als Gewohnheitstier orientiert sich der Mensch stets an den Mustern, die er kennt. Wer frühstückt auf einmal, obwohl er das gar nicht mag? Wer putzt sich plötzlich die Zähne mit der falschen Hand? Wer nimmt schon unerwartet die Treppe, wenn er in den Lift steigen kann?

Der Bundesrat zwingt uns wegen Corona dazu, die eingespielten Gewohnheiten über den Haufen zu werfen. Die Sperrstunde um 19 Uhr verunmöglicht nach Feierabend den Viergänger im Restaurant. Ausser an Weihnachten und Silvester, dann braucht Corona ja auch mal eine Pause.

Samuel Koch. Bild: Reto Martin

Sperrstunde um 19 Uhr? Vielleicht schlägt die Zeit für eine Veränderung des gewohnten Tagesablaufs. Znacht auswärts kommt neuerdings schon um 15 Uhr auf den Tisch. Die gebeutelten Gastronomen freut’s, die damit zumindest einen Teil ihrer Miet- und Personalkosten decken können.

Den Schritt gegen die Gewohnheit vorgemacht haben die überwiegend handzahmen Gemeinderäte in Frauenfeld am vergangenen Mittwoch. Zu einem Zeitpunkt, als noch die Sperrstunde um 22 Uhr galt, zogen sie ihre Budgetsitzung so blitzartig durch, dass sich jeder Verdacht erübrigt. Wer will schon bis zur Sperrstunde im Bürgersaal debattieren, wenn es danach in der Kneipe kein Feierabendbierli mehr gibt?

Der Grossteil der Arbeit im Homeoffice liesse sich doch auch nachts erledigen. Einstempeln um 19 Uhr, nach dem Znacht und pünktlich zur Sperrstunde. Nach neun Stunden Nightoffice schlägt die Kirchenglocke 4 Uhr morgens. Ausstempeln, und dann bleiben erst noch zwei Stunden Schlaf, bis um 6 Uhr das Bahnhofsbuffet wieder öffnen darf.

Wer von da an bis um 19 Uhr trinkt, ist selber schuld. Da sollte es vor dem nächsten Zapfenstreich selbst noch drin liegen, seine Einkäufe zu erledigen, sich im Fitness gesund zu rackern und vor der anstehenden Arbeit noch auswärts Znacht zu essen. Nur ein Gläsli Rotwein liegt dazu nicht mehr drin.