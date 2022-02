Glosse Mosttröpfli: Thurgauer Wanderer auf dem Holzweg Eine Gruppe Coronademonstranten ist der Polizei wegen ihrer schlechten Tarnung ins Netz gegangen. Dabei weiss doch jedes Kind, wie man sich als Wandergruppe tarnt.

Demonstration gegen die Coronamassnahmen am 24. April 2021 in Rapperswil. Gian Ehrenzeller/Key

Wandern ist der Weg in die Freiheit. Das hat sich eine Gruppe Thurgauer auf die Fahne geschrieben. Um an einer Coronademonstration in Rapperswil mitzumarschieren, gaben sie sich im vergangenen Frühling als Wanderer aus. Sie setzten sich in einen Reisecar, der sie in die Rosenstadt bringen sollte.

Die Tarnung war nötig, weil die Kantonspolizei St.Gallen im Vorfeld der unbewilligten Demonstration mögliche Teilnehmer ausdrücklich dazu aufforderte, Reisen nach Rapperswil zu unterlassen. Doch der Plan der Thurgauer Massnahmenskeptiker ging nicht auf.

Silvan Meile, Redaktor «Thurgauer Zeitung». Bild: Reto Martin

Prompt kamen die «Wanderer» auf ihrer Mission unter falscher Flagge in eine Polizeikontrolle. Die Polizistinnen und Polizisten, die einen Blick in den Reisecar warfen, wurden stutzig und wiesen den Bus samt Passagieren aus der Stadt. «Kleidung, Verhalten und Aussagen» haben die «Wanderer» als Demonstranten verraten, hielt die Polizei fest.

Dabei weiss doch jedes Kind: Der Wanderer trägt Knickerbocker, rote Socken und eine Blume im Hut. Dies als Tipp fürs nächste Mal, liebe Thurgauer «Wanderer». Wer mag, zündet sich zur noch besseren Tarnung zusätzlich eine Backpfeife an, auch Wandercheminée genannt. Aber erst beim Aussteigen. Im Car ist das Rauchen weiterhin nicht erlaubt, auch wenn dort nun keine Maske mehr getragen werden muss.