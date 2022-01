Glosse In Wängi ist mit jeder nicht jeder gemeint Südsicht auf einen gastunfreundlichen Räumungsverkauf.

Beim Räumungsverkauf der Spitex Wängi gibt's fast alles, nur nicht für jeden. Bild: Roman Scherrer

«Kommt vorbei, es hat sicher für jeden noch was.» Das schreibt die Spitex Wängi in ihrer Medienmitteilung. Der Verein macht einen Räumungsverkauf, weil sich die Organisation auflöst und seit Ende Jahr nicht mehr operativ tätig ist.

Olaf Kühne Bild: Peter Pfistner

Wie es dazu kam, schreiben wir lieber nicht mehr. Weil alles, was wir hierzu schreiben, sowieso falsch oder zumindest furchtbar einseitig ist. Hat man uns gesagt.

Jedenfalls hat die Spitex Wängi einen Räumungsverkauf gemacht, an welchem es «für jeden» etwas hat. Für jeden? Leider nicht. Die Korrespondentin der Thurgauer Zeitung war ganz und gar nicht willkommen. Sie wurde, salopp gesagt, rausgeschmissen. Weil eben unsere Zeitung bis jetzt nur Seich geschrieben hat über die Wängemer Spitex-Geschichte.

Gut, für die kostenlose Veröffentlichung der Medienmitteilung über den Räumungsverkauf war die Thurgauer Zeitung dann halt doch wieder gut genug. Immerhin. Und weil wir überhaupt nicht nachtragend sind, machen wir an dieser Stelle gerne nochmals Werbung für die zweite Ausgabe des Räumungsverkaufs: Am kommenden Samstag gibt's an der Dorfstrasse 6 von 8 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr erneut alles und fast für jeden, was man so fürs Alt- oder Kranksein braucht. Gern geschehen, liebe Spitex Wängi!