Glosse Im Rennen um die TKB-Millionen geht der Hinterthurgau leer aus - das war ja klar Südsicht auf einen prallen Geldtopf und den letzten Hoffnungsschimmer für das Kloster Fischingen.

Olaf Kühne (Bild: Peter Pfistner)

127 Millionen sind viel Geld. Verdammt viel Geld sogar. Gut, für den Verkauf einer Bank dann doch wieder nicht so viel. Aktuell würde man (vielleicht) sogar für die Credit Suisse noch mehr kriegen. Aber für die Partizipationsscheine der Thurgauer Kantonalbank gab's halt nun mal diese 127 Millionen. Und die sind - ungeachtet der Herkunft und wie schon erwähnt - verdammt viel Geld.

So viel Geld, dass seine Verteilung natürlich allerorten Begehrlichkeiten weckt. Allerorten? Nein! Ein von unbeugsamen Thurgauern bevölkerter Bezirk hat... äh, falscher Text! Richtig ist: Aus dem Hinterthurgau hat nur gerade eine Institution ein Grossprojekt eingereicht. Das notorisch klamme Kloster Fischingen hätte gerne 27,2 Millionen aus dem prallen Topf gehabt. Hätte. Denn der Regierungsrat hatte für den Wunsch aus dem tiefsten Süden kein Musikgehör. Oder bestenfalls ein ziemlich verstimmtes.

Das war abzusehen. Der Hinterthurgau hat im Thurgauer Regierungsrat keine schwache Lobby, er hat gar keine. Seit einer gefühlten Ewigkeit, genau genommen seit einem Vierteljahrhundert, sitzt kein Hinterthurgauer - und schon gar keine Hinterthurgauerin - in der Kantonsregierung. Klar also, dass das Geld nun überall hin fliessen soll, nur nicht in den Hinterthurgau.

Besonders ärgerlich für das Kloster Fischingen: Man hat es zwar auf die Liste der förderungswürdigen Projektideen geschafft. Doch das alleine können sie sich im Kloster bestenfalls auf ein T-Shirt drucken. Ihr Projekt rangiert nämlich auf Rang 15. Die 127 Millionen reichen indes just für die Ränge 1 bis 14. Zufälle gibt's, die gibt's gar nicht.

Immerhin ein Hoffnungsschimmer bleibt dem Kloster. Auf Rang 14 stehen 30 Millionen für Geothermie. Wenn nun also die erste Probebohrung höchstens 2,8 Millionen kostet und ein ähnlich durchschlagender oder besser gesagt durchrüttelnder Erfolg wie einst in St. Gallen und Basel wird, ist Fischingen wieder voll im Rennen.