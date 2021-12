Glosse Einzeln kriegen es Münchwilen und Sirnach eh nicht auf die Reihe Südsicht auf angedachte, logische und eher nicht so realistische Gemeindefusionen im Hinterthurgau und über die Kantonsgrenze hinweg.

Nur noch die Autobahn trennt Münchwilen und Sirnach. Bild: Olaf Kühne

Der Rickenbacher Gemeindepräsident Ivan Knobel geht nach 20 Jahren in den Ruhestand – und die Gemeinde denkt laut über eine Fusion mit Wilen nach. So laut sogar, dass jüngst die Gemeindeversammlung für die Prüfung eines Zusammenschlusses mit der Nachbargemeinde 20'000 Franken locker machte. Weshalb so etwas 20'000 Franken kostet, wissen wir leider auch nicht, aber irgendjemand wird das Geld schon brauchen können.

Olaf Kühne Bild: Peter Pfistner

Sei's drum. Jedenfalls ist eine Fusion von Rickenbach und Wilen eine mehr als klare Sache. Zusammengewachsen sind sie längst. Gemeindehaus und Sekundarschule teilen sie sich auch. Ebenso Faustball-Verein und sogar die FDP. Die Chose ist in der Praxis also längst aufgegleist. Da Wilen soeben einen neuen Gemeindepräsidenten gewählt hat, Rickenbach aber noch nicht, ist auch das mit der Politik in trockenen Tüchern.

Klar, so richtig logisch wäre eigentlich gleich eine Fusion mit der Stadt Wil. Weil man auch mit der längst zusammengewachsen ist. Weil aber in der Schweiz alles immer so furchtbar kompliziert ist, und Kantonsgrenzen schier sakrosankt sind, lassen wir diese Idee lieber Idee sein.

Nun hat auch der langjährige Sirnacher Gemeindepräsident Kurt Baumann angekündigt, 2023 in Pension gehen zu wollen. Da sich für ihn eh kaum ein würdiger Nachfolger wird finden lassen, liegt für Sirnach die Konsequenz eigentlich auf der Hand: die Fusion mit Münchwilen.

Nicht nur, dass auch diese beiden Gemeinden längst zusammengewachsen sind. Auch die Konsequenzen eines Zusammenschlusses wären bestechend. Man wäre dann Stadt, würde also grössenmässig Aadorf gnadenlos abtrocknen. Nadja Stricker wäre nicht mehr die erste Hinterthurgauer Gemeindepräsidentin, sondern die erste und auf lange Zeit auch die einzige Hinterthurgauer Stadtpräsidentin. Vor allem aber: Man könnte eine gemeinsame Turnhalle bauen. Etwas, was Münchwilen und Sirnach einzeln bekanntlich nicht mehr auf die Reihe kriegen.