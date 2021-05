Glosse Doch besser Schweden? Ob mit oder ohne «c»: Hauptsache, der Frauenfelder Stadtpräsident weiss es Murgspritzer: Geografie war in der Primarschule eine der Stärken von TZ-Redaktor Mathias Frei. Was das mit dem Thurgau und einer Stadt in Westpolen zu tun hat, ist eine aktuell nicht sehr relevante Information.

Screenshot des Vorstosses der beiden FDP-Politiker. Bild: Mathias Frei

Doch besser Schweden? Posen ist auch eine Stadt in Polen. Das ist Geografie für Fortgeschrittene. Apropos fortgeschritten: Sie kennen unseren Stadtpräsidenten? Genau, der Lange, der modisch, aber auch rhetorisch eine Falle macht. Mal trägt er Bart, mal ist er rasiert. Ganz apart für einen Mann in seinem Alter. Sagt nicht meine Lebensabschnittspartnerin. Aber mit der Geografie hat er es nicht so.

Mathias Frei. Bild: Andrea Stalder

Anders – so heisst unser Stapi – weiss zwar mittlerweile, wo einst das Chinesenbrüggli über die Bahnlinie führte. Das reicht definitiv für einen Stapi. Aber in globaler Hauptstadtkunde hat er durchaus noch Nachholbedarf. So glaubt er doch wirklich, er heisse gleich wie die Hauptstadt Schwedens. Stockholm. Also eben Stokholm. Er ohne «c». Die Stadt mit. Irgendwie verwirrt einen das komplett. Stokholm oder Stockholm? Eine Einfache Anfrage mit dem Titel «Geht das Sozialunternehmen Brüggli zu weit?», im Grossen Rat miteingereicht und unterschrieben von FDP-Fraktionspräsident Anders Stockholm, bringt da wenig Licht ins Dunkel. Geht es etwa zu weit, den eigenen Namen richtig zu schreiben? Ich komm echt nicht mehr draus, gopf.