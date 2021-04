Glosse Diese Sparmassnahme bringt's: Reka-Checks für die Aadorfer Gemeinderäte Südsicht auf die Sanierung der gebeutelten Aadorfer Gemeindefinanzen.

Reka-Checks könnten den angeschlagenen Aadorfer Gemeindehaushalt retten. Bild: PD

Die gute Nachricht zuerst: Aadorf macht über 700'000 Franken Gewinn. Die schlechte Nachricht: Es bringt nicht viel. Die Schulden bleiben, weil das Plus in erster Linie ein buchhalterisches ist. Immerhin reicht's für zusätzliche Abschreibungen.

Roman Scherrer. Bild: Ralph Ribi

Für die nächsten Jahresabschlüsse hat der Gemeinderat bereits vorgesorgt. Er entlässt zwei Putzfrauen, engagiert dafür eine externe Reinigungsfirma und spart so jedes Jahr 15'000 Franken. Das ist nicht nur buchhalterisches Geld, sondern wahres Bares.

Und sollte sich diese Sparmassnahme in ein paar Jahren negativ auf die Sozialhilfekosten auswirken, ist das kein Problem. Die Differenz ist dem Steuerzahler schnell erklärt. Die Gemeinde muss dazu im Geschäftsbericht nicht einmal die altbekannte Erklärung aus dem Stehsatz anpassen: Die Sozialhilfe zu budgetieren ist schwierig.

Ein Problem bleibt dennoch. Alleine mit den gesparten 15'000 Franken würde es etwa 1600 Jahre dauern, bis die Schulden abgebaut und die Darlehen zurückbezahlt sind. Zusätzliche «Kostenoptimierungen» sind also gefragt. Und weil man diesbezüglich in Aadorf gerne mit kleineren Beträgen arbeitet, empfehlen wir, dass die Gemeinderäte ihre Sitzungsgelder nur noch in Reka-Checks ausbezahlt erhalten. Das schlägt erst noch zwei Fliegen mit einer Klappe, weil weiterhin Ferien in der Schweiz angesagt sind.