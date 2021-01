Glosse Die Kosten eines Sirnacher Fussballstadions gehen auf kein Flugblatt Südsicht auf B-Pläne und anderen Alternativen zu einer neuen Dreifachturnhalle in Sirnach

Olaf Kühne (Bild: Peter Pfistner)

Jetzt sind Ideen gefragt. Die Sirnacher wollen keine Vorfinanzierung der Turnhalle. Zwei Millionen liegen nun einfach so rum. Die Opponenten fordern einen Plan B. Da helfen wir doch gerne. Mit dem Geld könnte man Steuern senken. Aber das wäre zu einfach.

Sponsern wir doch den FC Sirnach hinauf in die Nati B. Dann haben wir den Sport gefördert, und es gibt lustige Derbys gegen den FC Wil. Dumm nur, dass die Tschütteler dann ein Stadion brauchen. Was das erst kostet, geht auf kein Flugblatt. Also doch lieber eine Turnhalle?