Helikoptereltern «Was der Vater tat, war Selbstjustiz»: In Rickenbach mischen sich auf dem Pausenplatz Eltern in Streitigkeiten der Schülerinnen und Schüler ein

Schon seit längerem stellen Elterntaxis an der Primarschule in Rickenbach ein Problem dar. Nun halten sich auch immer mehr Eltern in den Pausen auf dem Schulhausplatz auf. Manche ängstigen sogar die Schulkinder.