GLOSSE Achtung, abschweifend! Oder wieso es sich so befreiend anfühlt, unter Einfluss von Frauenfelder Bürgerwein 148 Stufen unter die Füsse zu nehmen Murgspritzer: Die Stadt Frauenfeld lädt neuerdings zu unkonventionellen Entdeckungsreisen im Stadtraum. Was das mit Veganismus und kasachischen Pianisten zu tun hat, erklärt TZ-Redaktor Mathias Frei.



Der Stählibuckturm. Bild: Kathrin Fahrni

Mathias Frei, Redaktor Thurgauer Zeitung, Ressort Frauenfeld. Bild: Reto Martin

Sie stehen auf dreieinhalbstündige französische Autorenfilme, in denen es um kasachische Pianisten geht, die im Rahmen einer radikalfeministischen Gesellschaftskritik nackt und in Zeitlupe das letzte Abendmahl nachstellen, ohne dabei nur ein Wort zu sagen? Dann werden Sie gewiss auch Freude finden an den Dérive-Karten, welche die Stadt Frauenfeld vergangene Woche lanciert hat. Es geht da um unkonventionelle Entdeckungsreisen im Stadtraum. Sich treiben lassen, ein wenig abschweifen. So lässt sich das Verb dériver aus dem Französischen übersetzen. Als würde man am Fusse des Stählibuckturms eine Stange filterlose Gauloises in einem Schnurz runterrauchen und mit drei Schlegeln Bürgerwein spülen, um dann die 148 Stufen zur Plattform hinauf unter die Füsse zu nehmen. Dériver funktioniert also auch ohne diese lustigen Karten. Grundsätzlich gilt: je mehr vom Holderberger, desto besser. Aber Achtung: Irgendwann kippt es. Wenn das Impfschiff plötzlich die Murg raufschippert, wenn Stadtrat Andy Elliker zum Veganer wird oder wenn es im Rathaus Anfang Dezember anfängt zu schmöcken, weil bei der stadtverwaltungsinternen Ostereiersuche ein paar Eier vergessen gegangen sind, dann ist wohl zu viel abgeschweift. In diesem Fall legt man sich besser an einem Mittwoch um 17.45 Uhr an der Zürcherstrasse Ost für eine halbe Stunde aufs Trottoir, um wieder runterzukommen.