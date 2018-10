Globi fliegt von Frauenfeld aus nach China Das Kindertheater Floh hat ein neues Stück einstudiert. Held des Stückes ist die Kinderbuchfigur Globi. Diesen Sonntag ist Premiere im Casino, danach geht Floh auf Tournee.

Das Ensemble mitsamt Reisevogel Globi. (Bild: PD)

(red) Mit «Globi im alten China» bringt Theaterworks.ch eine Schweizer Premiere auf die Bühne. Das Stück verspricht Theaterspass für die ganze Familie. Nach der Premiere am Sonntag, 4. November, im Casino Frauenfeld (Beginn: 14.30 Uhr) geht das Stück in der Ostschweiz auf Tourneé. In fünf aufwendig gestalteten Bildern wird Globis abenteuerliche Reise durch das alte China gezeigt, professionell und mitreissend gespielt von der Teens-Abteilung des Frauenfelder Kindertheaters Floh.

Bereits seit dem Frühling wird an der Produktion gearbeitet. Das Kindertheater Floh ist in der Schweiz das einzige Theaterensemble, das Globi-Bücher auf der Bühne zeigt. Nach den grossen Erfolgen mit «Hotel Globi» und «Globi und die Pirateninsel» ist dies nun bereits die dritte Produktion.



Diesmal geht die Reise nach China. Das Stück basiert auf dem gleichnamigen Buch (Band 85), das 2015 erschienen ist. Regisseur Jörg Bernhard hat es für die Bühne bearbeitet und auch Lieder dazu geschrieben. Globi besucht ein China-Museum und befindet sich plötzlich ganz real im alten China. Er findet den kleinen Drachen Long Peng, der seine Mutter verloren hat.