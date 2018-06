Gleich in mehreren Frauenfelder Quartierstrassen fahren die Bagger auf Bis Ende Jahr dauern die Sanierungs- und Erneuerungsarbeiten an mehreren Quartierstrassen, die am Montag starteten. Gestalterische Anpassungen sollen zudem dem Tempo-30-Regime mehr Nachachtung verschaffen.

Gleiche mehrere Quartierstrassen stehen unter Arbeit. (Bild: Reto Martin

Die Langwiesstrasse im Abschnitt Sternwartestrasse bis Speicherstrasse ist sanierungsbedürftig. Der Strassenbelag sowie die Abschlüsse werden erneuert und die Strassenraumgestaltung den Bedürfnissen einer Tempo-30-Zone angepasst. Gleichzeitig sollen Elektrizitätsleitungen und die Hausanschlüsse des Trinkwassers neu erstellt und im Bereich der Strassenkreuzung Speicherstrasse/ Langwiesstrasse ein neuer Unterflurcontainer gesetzt werden. Die Bauarbeiten beginnen am kommenden Montag und dauern voraussichtlich bis Dezember 2018.

An der ebenfalls sanierungsbedürftigen Bannhaldenstrasse starten die angekündigten Tiefbau- und Werkleitungsarbeiten ebenfalls am Montag. Auch hier dauern die umfangreichen Arbeiten bis voraussichtlich Ende Jahr. «Die Stadt Frauenfeld und die Bauunternehmung sind darauf bedacht, die Zufahrt zu den Liegenschaften jederzeit zu gewährleisten», schreibt die Stadt in einer Medienmitteilung. Falls dies nicht möglich sei, werden die Betroffenen frühzeitig durch die Bauunternehmung informiert.

Infos zu den Bauarbeiten gibt es unter www.frauenfeld.ch/baustellen