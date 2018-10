Kolumne Glatte Runde am Mätschli Murgspritzer: Der Frauenfelder Stapi Stokholm und sein Winterthurer Amtskollege Künzle sind Buddys. Das hat Konsequenzen für eine Stadt im Osten Tirols. Mathias Frei

Das Stadion Schützenwiese in Winterthur: Trotz Nebel das einzige Fussballstadion des Kantons Zürich. Das Bild stammt vom Spiel zwischen dem dem FC Winterthur und dem FC Zürich am Montag, 12.Dezember 2016. (Bild: KEYSTONE/Ennio Leanza)

Muss sich Kufsteins Bürgermeister Martin Krumschnabel Sorgen machen? Am Samstag sah es schon innig aus zwischen unserem Stapi Anders Stokholm und dem Winterthurer Stadtvater Michael Künzle. Stokholm sprach im «Landboten» im Vorfeld des Rededuells zwischen Frauenfeld und Winterthur sogar von Mike. Die sind ganz dicke. And und Mike. Best Friends Forever. Nicht einmal der Wärmering konnte die beiden auseinanderbringen. Vielmehr war es am Samstag ein liebevolles Sticheln. And strahlte übers ganze Gesicht, und Mike klatschte am lautesten, als sein Buddy zum Abschluss Alphorn spielte. Läuft das etwa auf eine neue Städtepartnerschaft hinaus? Fällt Kufstein nun ausser Traktanden, weil And und Mike am Frauenfelder Waffenlauf gemeinsam einen draufmachen?

Mathias Frei, Redaktion Thurgauer Zeitung, Frauenfeld

Schon möglich. Winterthur liegt zwar wie Kufstein auch im Osten, jedoch nicht in Osttirol, sondern im Osten des Kantons Zürich. Doch im Gegensatz zu Kufstein mit seinem Leichtathletikstadion hat Winterthur ein richtiges Fussballstadion. Gute Buddys, wie sie And und Mike sind, gehen gerne mal an ein Mätschli, um zusammen abzuhängen. Und dafür ist es auf der Schützenwiese einfach cooler als im Kufsteiner Grenzlandstadion. Zudem ist auf der Schützi die Möglichkeit grösser, dass And und Mike Cornelia Komposch und Mario Fehr begegnen und es dann im Salon Erika eine glatte Runde gibt mit Victor Giacobbo und Beni Thurnheer.