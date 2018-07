Gibt’s bald Poller in der Frauenfelder Altstadt?

Frauenfelder Gemeinderat stellt Fragen zum Einsatz von versenkbaren Pollern

Grüne-Gemeinderat Michael Pöll hat an einer der vergangenen Gemeinderatssitzungen in Frauenfeld eine Einfache Anfrage zuhanden des Stadtrates eingereicht. Das Postulat trägt den Titel «Einsatz von versenkbaren Pollern in Frauenfeld» und enthält insgesamt vier Fragen zu diesem Thema.