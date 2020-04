Gewerkschaften fordern: Abfederung der Auswirkungen der Coronapandemie im Thurgau Der Thurgauer Gewerkschaftsbund weist daraufhin, dass die Zahl der Arbeitslosen massiv ansteigt und dass Angestellten mit tiefen Löhnen in Kurzarbeit und Selbständigerwerbenden ein existenzieller Scherbenhaufen droht.

Vertreter des Thurgau Gewerkschaftsbunds bei einer PK Anfang Jahr: Lukas Auer, Rita Kägi, Dominik Dietrich, Claude Meier und Edith Graf-Litscher. Bild: Andrea Stalder

(red) Der Thurgauer Gewerkschaftsbund begrüsst in einer Medienmitteilung die Sofortmassnahmen des Bundesrates und das ergänzende kantonale Massnahmenpaket. Alle Arbeitgeber hätten in dieser schwierigen Zeit die Pflicht, alles für den Gesundheitsschutz ihrer Mitarbeitenden zu tun und die Richtlinien des Bundesamts für Gesundheit strikt einzuhalten.

Weiter heisst es: «Der Thurgauer Gewerkschaftsbund dankt allen Beschäftigten im Gesundheitsbereich, im Verkehr, in der Logistik und im Verkauf, die auch in dieser schwierigen Pandemiephase das eingeschränkte öffentliche Leben der Menschen in unserem Kanton sichern.» Auch wenn die aktuellen Massnahmen von Bundesrat und Regierungsrat ausserordentliche Situation abfederten, wiesen sie noch einiges an Lücken auf, die es zu füllen gelte.

«Tatsache ist, trotz der Coronamassnahmen des Bundes und des Kantons wachsen die Arbeitslosenzahlen auch im Thurgau rasant.»

Angestellte mit niedrigem Einkommen, die von Kurzarbeit betroffen seien, müssten eine zusätzliche Unterstützung erhalten, da 80 Prozent ihres Lohnes nicht zum Leben reichten.

Im Thurgau gelte es zu verhindern, «dass Kitas und Tagesfamilien aufgrund der Corona-Pandemie in eine finanzielle Notlage geraten oder gar in ihrer Existenz bedroht werden». Die Mietzinsen für kantons- und gemeindeeigene Gewerbeliegenschaften sollen auf unbestimmte Zeit gestundet werden, sofern die Mieter ihr Geschäft wegen des Bundesratsentscheids schliessen mussten oder immense Einbussen hätten.