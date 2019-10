Gefragte Frau: Die Thurgauer SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr wird als Präsidentin des Schweizerischen Gewerbeverbandes gehandelt Folgt SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr im Präsidium des Schweizer Gewerbeverbandes auf Jean-François Rime? Ihr Name jedenfalls wird gehandelt. Gutjahr selbst will sich die Sache jetzt überlegen. Judith Schuck

Diana Gutjahr am Wahlsonntag in Frauenfeld. Für sie geht der Tag gut aus und bringt sogar Überraschungen mit sich. (Bild: Reto Martin)

Kaum sind die Wahlen vorüber, steht Diana Gutjahr vor einem Berg an Entscheidungen, die sie die kommenden Wochen beschäftigen werden. Während die SVP 12 Sitze im Nationalrat verlor, konnte die Thurgauerin ihren halten. Gleich am Montag drauf läutete bei ihr das Telefon. «Als ich erfuhr, dass ich als Kandidatin für das Präsidium des Schweizer Gewerbeverbands zur Disposition stehe, war ich überrascht und gleichzeitig sehr erfreut», sagt die 35-Jährige.

Am selben Tag bekam sie ein weiteres Telefon ihrer Nationalpartei, dass ihr Name auch als Nationalratspräsidentin respektive Vize-Präsidentin ins Spiel gebracht wurde. Was das für sie bedeute, müsse sie sich erst gründlich durch den Kopf gehen lassen.

Frage der Kompetenz, nicht des Geschlechts

Mit Jean-François Rime wurde der bisherige Gewerbeverbandspräsident aus dem Parlament abgewählt. Seit 1991 präsidierten FDP- oder SVP-Leute den wichtigsten Schweizer Wirtschaftsverband. Das Amt war bisher fest in Männerhand. Laut NZZ findet SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi, seine Partei müsse das Präsidium für sich beanspruchen und nennt hier unter anderen möglichen Kandidaten Diana Gutjahr.

Auf die Frage, ob sie sich das Präsidium zutraue, antwortet die Nationalrätin:

«In jede Aufgabe und Position wächst man hinein.»

Einige SVP-Männern zweifeln an den vorgeschlagenen Kandidatinnen – Aeschi nannte auch Sandra Sollberger als mögliche Kandidatin – es fehle ihnen an «Format».

«Die Frauenfrage überrascht mich hier», so Gutjahr. Schliesslich gehe es doch darum, «das zu tun, was ich kann, und nicht etwas, was ich darf oder soll.» Man könne ja auch die Frage stellen «warum fiel mein Name?». Gutjahr ist überzeugt, dass die Führung des Verbands von Leuten aus der Praxis übernommen werden sollte – von Gewerblern, die im Parlament vertreten seien.

Das Unternehmen kommt an erster Stelle

Gutjahr ist selbst Unternehmerin. Seit 2013 bekleidet sie das Amt der Vize-Präsidentin im Thurgauer Gewerbeverband, seit 2018 ist sie Mitglied der Gewerbekammer des Schweizer Gewerbeverbands. Am 20. Oktober seien sehr viele Unternehmer abgewählt worden. «Da stellt sich schon die Frage, wie es nun weitergeht», sagt Gutjahr.

Bis vor Weihnachten könne sie ihre Bewerbung einreichen. Zur Präferenz der beiden Möglichkeiten möchte sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Schlüsse ziehen. «Ich muss mir in den nächste Wochen noch einige Überlegungen dazu machen.» Es gehe hierbei schliesslich auch um die Zukunftsplanung: «Wo will ich hin?» Für sie stehe das Unternehmen an erster Stelle, die Politik an zweiter.