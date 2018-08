Gewerbe Fischingen beteiligt sich an Kandidatensuche fürs Gemeindepräsidium Der erst dieses Jahr gegründete Fischinger Gewerbeverein konnte am Mittwochabend zu seinem ersten Anlass einladen. Die meisten der 45 Mitglieder kamen. Christoph Heer

Referent Beat Aebi bringt den Fischinger Gewerblern das Thema «Mehrwert» näher. (Bilder: Christoph Heer)

Im gemütlichen Rahmen, im Bistro Dorf 16, und im Beisein von rund 40 Personen war dem Premierenanlass des Gewerbevereins Fischingen ein Erfolg beschieden. Adrian Brühwiler, Präsident von Gewerbe Fischingen, freute sich, seinen Mitgliedern endlich einen kurzweiligen Abend ermöglichen zu können.

«Wir werden aber unsere Events im übersichtlichen Rahmen halten», versprach er dennoch. «So sind wir davon überzeugt, dass es besser ist, weniger, dafür qualitativ hochstehende Anlässe zu organisieren.»

Mit dieser erfolgreichen Feuertaufe wurde fürs Erste eine gute Basis gelegt. Denn nicht nur die Informationen und Aktivitäten rund um den Gewerbeverein, sondern auch das Referat des einheimischen Beat Aebi zum Thema «Mehrwert» wussten zu interessieren. Der Gewerbeverein selbst, nimmt zudem aktiv an der Suche eines neuen Gemeindepräsidenten teil. So fungiert man als Bindeglied zwischen Gewerbler und Interpartei, zwischen Vereinen und Einwohnerschaft.



Der Schritt in die Öffentlichkeit

Der Gewerbeverein steckt nach seiner Geburt vor einem halben Jahr noch in den Kinderschuhen. Insbesondere der Auftritt gegen aussen hin soll und wird noch forciert werden. So will man sich in den Sozialen Medien wie etwa Facebook etablieren, aber auch die Aufschaltung einer eigenen Homepage hat man bereits bewerkstelligt. Adrian Brühwiler betonte, dass man zufrieden sei mit den ersten Gehversuchen und Auftritten der Bevölkerung gegenüber. «Unsere Homepage haben wir zudem sehr übersichtlich gestaltet und diese auch dem Auftreten derjenigen der Politischen Gemeinde angepasst», sagte er. «Wir stellen aber klar, dass wir eigenständig bleiben wollen, und trotzdem steht fest, dass man nur miteinander Erfolg haben kann.»

Gewerbepräsident Adrian Brühwiler zeigt seinen Mitgliedern Ideen und Pläne des Vorstandes.

Als nächster Vereinshöhepunkt gilt – Stand jetzt – die erste Generalversammlung im kommenden Frühjahr. Adrian Brühwiler erklärte, dass man den Turnus von sechs Jahren, was die Fischinger Gewerbe-Ausstellung FIGA betrifft, beibehält. Auch hierfür pocht er auf den Leitspruch «Weniger ist mehr». «Im Jahr 2016, an der letzten FIGA, hatten wir eine enorm hohe Standqualität und diese wollen wir beibehalten, darum wird es die nächste Gewerbeausstellung im Jahr 2022 geben.»

Die Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten läuft

Aktiv beteiligt sich der Gewerbeverein auch an der Suche eines geeigneten Kandidaten oder einer Kandidatin für das Amt des Fischinger Gemeindepräsidenten. Im Februar 2019 erfolgt die Wahl des neuen Gemeindeoberhauptes, welcher den jetzigen Amtsinhaber Willy Nägeli ablösen wird. Hanspeter Lutz informierte die Gewerbler im Namen der Interpartei über den aktuellen Stand der Kandidatensuche. «Die Bewerbungen kommen nur äusserst zögerlich rein. Wir werden jedoch am Ball bleiben und der Öffentlichkeit weiterhin mit unserer Gesprächsbereitschaft aufzeigen, dass wir offen sind für Vorschläge. Zudem werden wir Inserate aufschalten. Die Zielsetzung unserer Findungskommission ist, den Stimmbürgern eine Auswahl von möglichen Personen als Gemeindepräsident zu präsentieren.»

Hinweis Die neue Website des Fischinger Gewerbevereins ist online unter: www.gewerbe-fischingen.ch