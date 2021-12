Gesundheitsversorgung Thurgauer Spitäler und Kliniken bekommen eine neue Führung: Rolf Zehnder wird Nachfolger von Marc Kohler Rolf Zehnder wird neuer CEO der Thurmed AG und der Spital Thurgau AG. Er tritt die Nachfolge des im Herbst 2022 altershalber zurücktretenden Marc Kohler an. Der 54-jährige Zehnder ist seit 14 Jahren Direktor des Kantonsspitals Winterthur und wohnt in Rickenbach.

Rolf Zehnder ist aktuell Bild: PD

(hs) «Die Wahl Zehnders ist das Resultat eines umfassenden Auswahlverfahrens mit zahlreichen Kandidatinnen und Kandidaten», heisst es in einer Medienmitteilung des Verwaltungsrats. Rolf Zehnder wird seine Aufgabe am 1. August 2022 antreten und nach einer intensiven Einführungsphase am 16. September 2022 die operative Verantwortung von Marc Kohler übernehmen.

Breit aufgestelltes Unternehmen

Als designierter CEO übernimmt Rolf Zehnder die operative Führungsverantwortung der ganzen Thurmed-Gruppe und der Spital Thurgau AG. Die Spital Thurgau AG umfasst die Kantonsspitäler Frauenfeld und Münsterlingen, die Psychiatrischen Dienste Thurgau sowie Rehabilitationsklinik St. Katharinental in Diessenhofen. In der Thurmed-Gruppe sind diverse weitere Tochterunternehmungen zusammengefasst. Sie beschäftigt über 4700 Mitarbeitende, die 3540 Vollzeitstellen besetzen, davon 500 Personen in Ausbildung. Die Gruppe erzielt einen konsolidierten Umsatz von 680 Millionen Franken.

«Der Verwaltungsrat ist überzeugt, mit Rolf Zehnder eine ausgewiesene und erfahrene Führungspersönlichkeit gefunden zu haben, welche die thurmed-Gruppe professionell und zukunftsgerichtet weiterführen kann», heisst es weiter in der Medienmitteilung.

«Seine breite Vernetzung im Schweizer Gesundheitswesen, seine integrierende Art und seine kommunikativen Qualitäten ergänzen sein Profil ideal.»

Geht im September 2022 in Pension: Marc Kohler CEO Spital Thurgau. Bild: Andrea Stalder

Unter der Führung von Marc Kohler sind die Thurmed-Gruppe und die Spital Thurgau AG laut Verwaltungsrat «stark und finanziell sehr solide gewachsen und bieten heute breite und integrierte Leistungen im Gesundheitswesen in mehreren Kantonen an». Er habe die Thurmed AG im Quervergleich zu einer der erfolgreichsten Spitalgruppen der Schweiz geformt. Der Verwaltungsrat danke Marc Kohler deshalb bereits heute für sein grosses Engagement und die «herausragende Leistung in den letzten 18 Jahren».