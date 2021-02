GESUNDHEIT In die Pedale treten und Geld damit verdienen: Die Werbeinitiative Working Bicycle startet im April ihre erste Kampagne in Frauenfeld Wer pro Woche an drei Tagen jeweils zehn Kilometer Velo fährt, kann dafür 20 Franken verdienen. Dafür muss man nur eine Transportbox mit Werbeflächen auf dem Gepäckträger montieren.

So sieht die Werbebox auf einem Velo aus. Bild: PD

Zwei Fliegen auf einen Schlag: Mit Working Bicycle tut man seiner Gesundheit und zugleich seinem Portemonnaie etwas Gutes.

«Das Aargauer Start-up mit Sitz in Rheinfelden bietet einen unkonventionellen Weg an, Werbung zu machen und mit dem Velofahren Geld zu verdienen.»

So erklärt es Luca Bianco von der Unternehmenskommunikation der Working Bicycle AG. Man fährt mit einer Box aus Birkenholz auf dem Gepäckträger durch die Stadt. Diese Box hat fünf Werbeflächen, die mit Folien bestückt werden können. Der Werbeträger ist gleichzeitig Behältnis etwa für den kleinen Einkauf, weil die Box wasserdicht ist und mit bis zu 15 Kilogramm belastet werden kann. Das Kistli selber ist übrigens 2,5 Kilogramm schwer.

Vom Basler Zoo über Raclette bis zur ZHAW

Velos mit Werbeboxen. Bild: PD

Nun expandiert Working Bicycle nach Frauenfeld. Wie Bianco sagt, soll eine erste Kampagne ab April starten. Wer mitmacht, verdient pro Woche 20 Franken. Eine Teilnahme ist ganz einfach: Man registriert sich auf der Working-Bicycle-App und wird dann informiert, wenn in Frauenfeld eine Kampagnen ansteht. Dabei sieht man auch, wofür bei diesem Einsatz geworben wird. Die Werbekundschaft des Unternehmens ist vielfältig: vom Basler Zoo bis zur Krebsliga, vom Alpamare über die ZHAW zu Mobility und von Raclette Suisse bis Valser-Wasser. Pro Kampagne steht eine gewisse Teilnehmerzahl zur Verfügung.

«Meist brauchen wir zwischen 25 und 60 Velofahrerinnen und Velofahrer pro Stadt und Einsatz.»

Es gebe dieses Jahr aber auch Kampagnen mit über hundert Plätzen, erklärt Bianco. Wer das erste Mal bei Working Bicycle mitmacht, bekommt das Werbekistli mitsamt Werbefolien beim M-Way-Shop in Frauenfeld montiert. Für weitere Kampagnen bekommt man die Folien per Post nach Hause geschickt. Die lassen sich einfach anbringen. Und dann geht's mit dem Velo los.

Zuerst scannt man mit der auf der GPS-basierten App mit Trackingfunktion einen QR-Code auf der Werbefolie. Denn wenn man ein Zwanzigernötli pro Woche verdienen will, verpflichtet man sich bei Working Bicycle, mindestens dreimal pro Woche jeweils mindestens zehn Kilometer täglich mit der Box Velo zu fahren. Am Schluss der Velofahrt scannt man sich mit dem QR-Code wieder aus. «Die Bewegungsdaten werden natürlich anonymisiert erfasst», erklärt Bianco. Diese Daten seien aber gegenüber dem Werbekunden notwendig.

Pro Monat bis zu 80 Franken verdienen

Es spielt keine Rolle, ob man immer dieselbe Route fährt und was man für ein Velo fährt, solange es einen Gepäckträger hat. Das Mindestalter beträgt 16 Jahre. Man kann an einer Kampagne im Jahr mitmachen oder jeden Monat drei bis vier Wochen Working Bicycle fahren und so dann eben jeweils 60 bis 80 Franken einsacken. Eine Kampagne dauert laut Bianco im Schnitt zwischen zwei und vier Wochen.

So sieht Working Bicycle aus. Bild: PD

Die Idee für Working Bicycle kam den drei Gründern vor ungefähr drei Jahren. Mittlerweile biete das grösste Werbenetz auf privaten Velos in der Schweiz an, sagt Bianco. Die Plattform zählt bereits über 10’000 Profile und wächst weiter. In Aarau sei man schon länger präsent. Und der mit Frauenfeld grössenmässig vergleichbaren Stadt laufe Working Bicycle sehr gut, sagt Bianco.

www.workingbicycle.ch