Neue Sporthalle in Eschlikon: Parallel zum Aushub läuft ein Ideenwettbwerb

«Die Durchführung einer klassischen Schulgemeindeversammlung erschien rasch als nicht mehr realistisch», schreibt die Eschliker Schulbehörde in ihrer Mitteilung und meint damit die Ungewissheit der vergangenen Wochen. Indes habe die Schulgemeindeordnung der Behörde nicht erlaubt, ihre Traktanden einfach so an Urne zu unterbreiten. Nun habe aber der Regierungsrat «die rechtliche Grundlage für eine Urnenabstimmung über kommunale Rechnungsabschlüsse geschaffen». Folglich sagen nun die Volksschulgemeinde Eschlikon wie auch die Politische Gemeinde ihre Gemeindeversammlung ab und bringen ihre Vorlagen stattdessen am 21. Juni an die Urne. Über ihre Rechnungsabschlüsse wollen wie vorab im Mai informieren. (kuo)