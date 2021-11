Gestalterische Ausbildung Was die Kleinen geleistet haben: Bildschule Frauenfeld lud am Semesterende zur Werkschau 80 Bildschülerinnen und Bildschüler präsentierten ihren Eltern die Resultate des zu Ende gegangenen Semesters am Samstagvormittag an der gut besuchten Werkschau des Vereins.

An der Werkschau der Bildschule: Präsidentin Silvia Peters mit Vizepräsidentin Lisa Schwarz Parolari. Bild: Manuela Olgiati

Viel los war am Samstagvormittag in der Bildschule. Und für einmal waren nicht nur Kinder und Jugendliche da, sondern auch deren Eltern. An der Werkschau zeigten die 80 Bildschülerinnen und Bildschüler, was sie seit Ende August erarbeitet hatten. Die Semesterkurse sind beliebt. Präsidentin Silvia Peters freute sich:

An der Werkschau am Samstagvormittag: Illustrator Sjoerd van Rooijen mit Schülern und Eltern. Bild: Manuela Olgiati

«Die Bildschule Frauenfeld ist nicht irgendein Verein, sondern ein Trägerverein von Bildschulen Schweiz.»

14 Bildschulen, die ähnlich den Musikschulen funktionieren, bilden den nationalen Dachverband. «Im kommenden Jahr feiern wir das Fünf-Jahr-Jubiläum», sagte Peters. Dass es hier um die Vermittlung von Kunst ging, war an der Werkschau offensichtlich.

Am iPad macht es grossen Spass

Der Kurs «Malen und Tonen» bei Künstlerin Erna Hürzeler fand mit grossflächigen Malereien Anklang. Künstlerin Silvia Fux sagte:

«Die gezeichneten Gesichter zeigen Emotionen.»

«Digital Art» bei Kursleiter Dominik Fehr. Bild: Manuela Olgiati

Bei Filib Schürmann suchten die Kinder nach Linien und Formen, bis Bilder entstanden. Im Druckatelier bei Grafikerin Nadine Rinderer war Schablonendruck aktuell. Im «Comiczeichnen» bei Illustrator Sjoerd van Rooijen entwickelten Kinder eine Figur und erzählten dazu eine Geschichte in Bildern. «Figuren zu erschaffen, macht Spass», sagte ein Bub. «Das Zeichnen am iPad beeindruckt Jugendliche», erklärte van Rooijen.

Das Angebot hätte locker mehrfach durchgeführt werden können. So war jeder Kurs rasch ausgebucht. Bei Filmer Dominik Fehr lernte man das Handwerk von «Digital Art» kennen. Faszinierend zeigte sich auch Fotografie aus der Froschperspektive. Denn bei Lea Reutimann entdeckten Mädchen und Buben den Umgang mit der Kamera sowie das Zusammenspiel von Technik und Bildgestaltung. Die Besucherinnen und Besucher zeigten sich von der Arbeitsweise und den Arbeiten beeindruckt.

Kurse für Frühling 2022: www.bildschule-frauenfeld.ch