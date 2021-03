GESTALTERISCHE AUSBILDUNG Mittlerweile etabliert: Erstmals sind schon zum Semesterstart alle Kurse der Bildschule Frauenfeld ausgebucht Am Mittwochnachmittag haben die neuen Angebote der Bildschule Frauenfeld begonnen. Zum Einstieg setzten sich die Kinder kreativ mit der Coronapandemie auseinander. Wer noch nicht eingeschrieben ist für das aktuelle Semester, dem bleibt nur die Warteliste.

Bildschülerinnen, Bildschüler und Lehrpersonen feiern mit ihren Masken den Semesterstart vor den Schulräumlichkeiten Bild: Donato Caspari

Kussmünder lachen einen an, Augen, Schnauzen von Tieren, aber auch kleine Welten mit Blumen und Sternen. Zum Einstieg ins neue Semester haben am Mittwochnachmittag rund 35 Kinder in der Bildschule Frauenfeld ihre eigene Schutzmaske gestaltet – mit grünem Plastik, der sonst entsorgt worden wäre, und wasserfesten Filzstiften. Silvia Peters, Gründerin und Präsidentin des Trägervereins Bildschule Frauenfeld, spricht von einer künstlerischen Auseinandersetzung mit der Coronapandemie und den allgegenwärtigen Schutzmassnahmen. Für zwei weitere Kurse an diesem Nachmittag werden nochmals rund 20 Kinder erwartet. Und beim Scribbling-Kurs mit dem iPad von Sjoerd van Rooijen am Samstagvormittag sind sogar 14 Kinder eingeschrieben. Insgesamt also fast 70 kleine Kunststudierende. Silvia Peters freut sich:

«Wir sind überbucht und müssen für jeden Kurs eine Warteliste führen.»

Silvia Peters, Präsidentin Verein Bildschule Frauenfeld. Bild: Reto Martin

Die Frauenfelder Bildschule, ein Kind Peters, hat sich schnell etabliert. Man hätte einzelne Kurse auch doppelt anbieten können. So gross war die Nachfrage. Alle Lehrpersonen sind aber auch noch an anderen Institutionen beschäftigt und können deshalb nicht kurzfristig Zusatzkurse anbieten. Die andere Möglichkeit wäre gewesen, alle Kurse statt mit maximal zehn Kindern neu mit 14 zu belegen. Peters sagt: «Das wollten wir nicht. Denn darunter leidet die pädagogische Qualität.» Wer zu spät kommt, dem bleibt nun nur noch die Warteliste. Sputen müsse man sich auch, um einen Platz in einem der drei Frühlingsferien-Workshops zu ergattern.

Betrieb seit 2018 Aktuell bestehen in der Schweiz 14 Bildschulen. Eine Bildschule ist eine Kunstschule, die sich an Kinder und Jugendliche im Alter von vier bis 16 Jahren richtet und die gestalterische Ausbildung in der Volksschule ergänzt – vergleichbar mit einer Jugendmusikschule. Der Frauenfelder Trägerverein ist im Sommer 2017 gegründet worden, die Bildschule im Obergeschoss des P+R-Gebäudes am Bahnhof nahm ein Jahr später ihren Betrieb auf. (ma) www.bildschule-frauenfeld.ch

Gute Lehrpersonen spielen eine wichtige Rolle

Woran liegt dieser Erfolg, der sich in den Schülerzahlen niederschlägt? Trägervereinspräsidentin Peters kann nur mutmassen. «Die Bildschule hat sicher an Bekanntheit gewonnen.» Die Angebote würden von Kindern, Eltern und nicht zuletzt auch von Lehrpersonen der Volksschule geschätzt.

«Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass wir qualifiziertes Personal haben.»

Eine der selber gestalteten Masken. Bild: Donato Caspari

Dieses Semester sind dies Sjoerd van Rooijen mit dem Scribbling, das schon bei den vergangenen Herbstferien-Workshops ein Erfolg war, dazu Kerstin Schiesser («Malen mit der Künstlerin»/«Zeichenwelten entstehen lassen»), Philipp Studer («Zeichnen mit dem Künstler»/«Comic mit dem Künstler») und Nadine Rinderer mit dem Druckatelier. In den Frühlingsferien gibt es nebst «Natur mit Kunst verbinden» und «Fotografische Entdeckungsreise» zudem wieder einen Ton-/Keramik-Kurs mit der neuen Lehrpersonen Natalia Zwissler. Könnten die beliebten Kurse «Atelier 1/2» dieses Semester stattfinden, wäre sogar noch eine grössere Schülerzahl möglich gewesen. Aber die entsprechende Lehrperson befindet sich in der Mutterschaft. Peters sagt:

«Um noch mehr Kurse anbieten zu können, überlegen wir uns für die Zukunft, den Samstag noch besser auszulasten.»

Beitrag auf SRF 1 zur Bildschule Frauenfeld. Bild: Youtube

Auch was die Finanzen betrifft, gibt es Positives zu vermelden. So habe man im Rahmen einer Schenkung 15 iPads bekommen. Diese fänden nun eben im Scribbling-Kurs Verwendung, sagt Silvia Peters. Und nachdem die Stadt den Betrieb der Bildschule vergangenes Jahr bereits mit einem namhaften Beitrag unterstützt, ist auch dieses Jahr ein Gesuch gestellt, dass sich seitens Stadt derzeit in der Beurteilung befindet.