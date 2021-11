Gesetzesänderung Der Thurgauer Heimatschutzpräsident warnt: «Das wäre ein Rückwärtssalto» Eine Änderung im Natur- und Heimatschutzgesetz des Kantons Thurgau sorgt für völlig gegensätzliche Reaktionen. Während die Aufnahme der Forderungen aus der Biodiversitätsinitiative in das Gesetz unbestritten sind, prallen bei den Ergänzungen zum Heimatschutz gänzlich unterschiedliche Interessen aufeinander.

Im Schloss Eugensberg in Salenstein wollen die Besitzer eine Innenwand herausbrechen, der Heimatschutz fordert eine neutrale Beurteilung. Bild: Andrea Stalder

Motionär Pascal Schmid ist zufrieden, Heimatschutzpräsident Uwe Moor dagegen entsetzt: Ins Thurgauer Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG) soll aufgenommen werden, dass die innere Bausubstanz eines Gebäudes künftig nur dann geschützt werden kann, wenn sie von «herausragender kulturgeschichtlicher Bedeutung» ist oder mit der Baute eine Einheit bildet. «Gefordert wäre das Gegenteil», ärgert sich der Thurgauer Heimatschutzpräsident Uwe Moor.

Die Botschaft zum neuen NHG hat der Thurgauer Regierungsrat dieser Tage zuhanden des Grossen Rates verabschiedet. Damit setzt er gleichzeitig zwei politische Vorstösse der vergangenen Jahre um. Einerseits die Biodiversitätsinitiative, welcher der Grosse Rat am 17.Juni 2020 mit 88:5 zustimmte. Anderseits die vom Grossen Rat im Jahr 2018 erheblich erklärte Motion «Für einen Denkmalschutz mit Augenmass und besserer Koordination mit den raumplanerischen Zielen» der Kantonsräte Pascal Schmid und Manuel Strupler, beide SVP.

Pascal Schmid sieht den Motionsauftrag erfüllt

Pascal Schmid, SVP-Kantonsrat, Motionär Bild: Reto Martin

«Ich glaube, es gibt noch ein paar Detailpunkte. Im Grossen und Ganzen ist der Motionsauftrag aber drin», sagt Kantonsrat Pascal Schmid. «Wir sollten nicht den ganzen Kanton zum Ballenberg machen. Es geht um die Verhältnismässigkeit.» Er plädiert dafür, bei Schutzvorhaben Augenmass walten zu lassen. «Differenziert statt integral», lautet seine Devise. «Das Äussere ist für den Betrachter entscheidend, das Innere nur bei herausragendem historischen Wert», sagt er. «Man muss sich stets bewusst sein, dass es um eine Einschränkung des verfassungsmässig geschützten Eigentums geht.» In der Vergangenheit sei zu viel geschützt und der jeweilige Eigentümer unnötig beübt worden. Es sei wichtig, klare gesetzliche Leitplanken zu schaffen. Als Beispiel nennt er das Schloss Eugensberg in Salenstein. Es geht um eine Wand im Innern, die herausgerissen werden soll, wogegen sich der Heimatschutz aber wehrt. «Wir müssen die Eigentumsgarantie hochhalten», betont Schmid.

«Neues muss Rücksicht auf Bestehendes nehmen»

Uwe Moor, Präsident Thurgauer heimatschutz Bild: Andrea Stalder

Völlig anders sieht man das beim Thurgauer Heimatschutz. «Die Gesetzesvorlage ist eine Form von regierungsrätlicher Anpassung an die Wünsche der Motionäre, die nicht sehr sachkundig scheinen», sagt Präsident Uwe Moor. Es sei enttäuschend, dass der Thurgau in die entgegensetzte Richtung der Entwicklung des Bundes laufe. «Gefordert wird eigentlich genau das Gegenteil: eine Gesamtbeurteilung.» Moor sieht im vorgeschlagenen Gesetz gar die Quartier- und Dorfstrukturen bedroht, weil der ökonomische Zweck oft höher gewichtet werde als der Heimatschutz. «Es wäre ein Rückschritt in die Zeit der Bauwut der 1960er- und 1970er-Jahre – ein Rückwärtssalto im Heimatschutzgesetz.»

Im Schloss Luxburg in Egnach wurde laut Heimatschutz viel «verbetoniert», das sich nicht mehr rückgängig machen lasse. Bild: Michel Canonica

Für Schmids Devise «Differenziert statt integral» hat Moor wenig übrig. «Ein Kantonsrat hat einmal gesagt, Eigentum sei Heiligtum. Doch das funktioniert nicht.» Heimatschutz müsse generationenweise betrachtet werden. «Heimatschutz ist kein Gebäudeschutz, er ist eine Gesamtbeurteilung von Gegenden. Die Heimat wird verteidigt. Sonst gibt es einen Kulturverlust.» Die Gesetzesformulierung zum Schutz von Gebäudeteilen im Innenbereich bezeichnet Uwe Moor als «reines Juristenfutter». Ein Bauteil sei normalerweise immer verbunden mit dem Rest. «Was ist herausragend? Fragt man fünf Leute, hat man fünf Meinungen.» Als Beispiel nennt Moor das Schloss Luxburg in Egnach. Innen sei in der Vergangenheit viel verbetoniert worden, das sich nicht mehr rückgängig machen lasse. Seines Erachtens sollten die Neuerungen im Heimatschutzgesetz zurückgezogen werden. «Am besten lassen wir das Gesetz, wie es ist», sagt er. Zu vieles gehe heute kaputt wegen des ökonomischen Vorteils. «Das Neue muss Rücksicht auf das Bestehende nehmen.»