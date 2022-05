Geschichte «Wir wollen aktuell bleiben»: Seit 27 Jahren gibt es das Telefonmuseum Telephonica in Islikon Technisch, aber auch emotional: So präsentiert sich das Telefonmuseum Telephonica im Greuterhof in Islikon. Nach der Pandemie konnte das 25-jährige Bestehen gefeiert werden – wenn auch zwei Jahre zu spät.

Museumsleiter Roger Pfister, Stiftungsratspräsident Fredy Neff und Marketingleiter Emil Sigg richten das grosse Ericsson-Modell zurecht. Bild: PD

Am Zürcher Sechseläuten von 1997 warb das Ericsson 1892, das erste Telefon-Tischgerät, in Form eines 5:1-Modells für die Telephonica. Das Telefonmuseum in Islikon wurde zwei Jahre zuvor eröffnet. Heute markiert das unübersehbare Stück Telefongeschichte den Eingang zu einer neugestalteten Präsentation von Kommunikationsgeräten aus vergangenen Zeiten.

«Unser Museum ist längst im lokalen Bewusstsein angekommen», sagt der Winterthurer Fredy Neff am Jubiläumsanlass von Sonntag. Er ist der Präsident der Stiftung Telephonica. Nun konnte das 25-jährige Bestehen gefeiert werden – allerdings mit zweijähriger Verspätung, doch das tat der Freude keinen Abbruch.

Spannungsfeld technischer und emotionaler Reaktionen

Der Techniker Volker Goltz erklärt den Vereinsmitgliedern eines der Ausstellungsstücke. Bild: PD

Das Museum zeigt, wie sich die Kommunikation in den letzten Jahrhunderten und Jahrzehnten verändert hat. Es wurde 2020 umgebaut. Museumsleiter Roger Pfister nannte als grosse Herausforderung, alte Exponate am Laufen zu halten oder zum Laufen zu bringen. «Wir wollen aktuell bleiben und konkrete Bezüge zur Telekommunikation schaffen.»

Das Telefonmuseum sei so modern, weil es nie fertig sein könne, sagte Stiftungsratspräsident Neff. Die Telephonica schafft ein kreatives Spannungsfeld zwischen technischen und emotionalen Reaktionen, illustrierte er vor den rund 90 Vereinsmitgliedern und Gästen. Das Telefonmuseum und der Greuterhof seien noch enger zusammengewachsen, sagte Andreas Jäger, Präsident der Greuterhof-Stiftung. «Das ist eine tolle Arbeit, die ihr hier leistet», würdigte Gemeindepräsident Roger Jung das Engagement der Stiftung, bevor er seine Version des Lieds «Kein Schwein ruft mich an» zum Besten gab. (red)