Geschichte Schatzsuche unter Zeitdruck im Schloss Frauenfeld

Der neue Escape-Room im Historischen Museum beruht auf dem Klosterbruch in St.Katharinental 1529.

Falten und kombinieren: Die Jagd nach dem «Schatz der Äbtissin» kombiniert Rätselspass mit Bildungsvermittlung. art

Ein Escape-Room in einem Museum? Was auf den ersten Blick ein wenig ungewöhnlich erscheinen mag, entpuppt sich beim zweiten Hinschauen als kluger Schachzug im Bemühen des Historischen Museums Thurgau, die Geschichte des Mittelalters lebendig und zeitgemäss zu vermitteln.

Geplant wurde das Suchspiel zusammen mit dem Frauenfelder Escape-Room-Anbieter Houdini’s Quest, welcher das Szenario im Schloss Frauenfeld während der Öffnungszeiten des Historischen Museums professionell betreut. Gebucht werden kann das Abenteuer auf der Website des Historischen Museums.



Skrupellosem Kunsthändler auf der Spur



«Der Schatz der Äbtissin» heisst der jüngste Escape-Room in Frauenfeld, welcher sich unter dem Dach des Schlosses Frauenfeld befindet, für zwei bis sechs Spielerinnen und Spieler gedacht ist und – inklusive Einführung – an die eineinhalb Stunden dauert. Die Idee zur Geschichte ist folgende: Im Sturm der Reformation dringt 1529 eine wilde Meute ins Kloster St.Katharinental ein.

Die Nonnen vermögen gerade noch einige Schätze im Kloster zu verstecken; auch den Lieblingsschatz der Äbtissin, einen kostbaren Kelch. Dort war er nun über Jahrhunderte hinweg in Sicherheit, bis ihn ein skrupelloser Kunsthändler fand und stahl. Der Mann ist zwar nun in Haft, doch der Kelch bleibt verschollen. Die Spielenden begeben sich ins Studierzimmer des Kunsthändlers, wo er den Diebstahl plante, und versuchen dem Rätsel über den Verbleib des Gefässes auf die Spur zu kommen.



Mittelschwerer Rätselspass



Die reine Spielzeit, welche die Rätselfreunde im Zimmer des raffgierigen Kunsthändlers verbringen, beträgt 60 Minuten. Sind diese vorbei, hat man das Rätsel entweder zusammen gelöst oder ist kollektiv gescheitert. Spass macht das Kombinieren, Rätseln und Untersuchen des Zimmers auf jeden Fall, zumal viele verschiedene Fähigkeiten gefragt sind.

Mal gilt es motorisch geschickt zu sein, mal strategisch zu denken, dann ist ein gutes Gehör gefragt und ganz oft ein hohes Mass an Kombinationsgabe.

Die Rätsel sind zwar nicht ohne, aber auch nicht ultraschwer.

Der Schreibende, welcher schon einige Escape-Rooms gelöst hat und sich beim Pressetermin mit zwei weiteren Personen am Schatz-Rätsel versuchte und löste, würde diesem Escape-Room auf einer Anforderungsskala von 0 bis 10 eine 5 vergeben.

Es handelt sich also um einen Rätselspass, der viel Wissen über die Thurgauer Geschichte vermittelt, gleichzeitig durch den Einsatz der Schwarmintelligenz binnen 60 Minuten zu lösen sein sollte.



Die besagte Dreiergruppe schaffte es in etwas mehr als 50 Minuten und nahm dabei nur einmal die Hilfe des Spielleiters in Anspruch.

Bei einer reinen Kindergruppe sollten deren Mitglieder aber schon mindestens 14 Jahre alt sein, will man das Rätsel lösen. Allerdings ist es auch möglich, dass Kinder ab zehn Jahren mitspielen, falls ein Erwachsener in der Gruppe mitmacht und diese auch leitet.