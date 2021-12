Geschänkli aus der Region Frauenfeld und Untersee Weihnachten naht – und keine Geschenkidee? Hier kommen fünf Ideen aus der Region: Rotwein, Hotels und Ledergurte Im Bezirk Frauenfeld gibt es einige soziale Einrichtungen mit selbstgemachten Produkten, die sich optimal für unter den Weihnachtsbaum eignen. Wir haben ein paar Geschenkideen zusammengestellt.

Solche Insektenhotels fertigen die Bewohnerinnen und Bewohner der Stiftung Andante in Eschenz. Bild: PD

Eine Holzgarderobe aus dem Massnahmenzentrum Kalchrain. Bild: PD

Das Massnahmenzentrum Kalchrain oberhalb von Herdern und Hüttwilen dient delinquenten jungen Erwachsenen und Jugendlichen, um nebst der Bearbeitung der Delikte eine Berufsausbildung in einem der elf Berufsfelder wie der Autowerkstatt, Landwirtschaft oder Gärtnerei auszuüben und sich in der Persönlichkeit zu entwickeln. Je nach Bereich arbeiten die Jugendstraftäter mit verschiedenen Materialien und schaffen Erzeugnisse, wie etwa eine Kalchrainer Laterne zum Preis von 65 Franken oder eine Holzgarderobe in Elefantensujet zum Preis von 90 Franken. Bestellungen aus der Abklärungswerkstatt gehen ans Massnahmenzentrum Kalchrain in Hüttwilen, erreichbar unter der Telefonnummer 058 345 84 45 oder per E-Mail an kalchrain@tg.ch.

Ein Schwedenstuhl. Bild: PD

Die Stiftung Andante mit Standorten in Steckborn und Eschenz bietet für jüngere Menschen mit einer zerebralen oder kognitiven Beeinträchtigung Ausbildungsplätze und Wohnschulplätze an. Dort können Bewohnerinnen und Bewohner ihre Selbstständigkeit im Wohnbereich und in lebenspraktischen Belangen üben und verbessern. Nebst einem Brotschneidebrett für 65 Franken verkauft die Stiftung Andante Steckborn auch Schwedenstühle zwischen 49 und 59 Franken. Kontaktdaten: 052 761 31 66 oder andreas.gnaedinger@stiftung-andante.ch. In Eschenz fertigen die Bewohnerinnen und Bewohner Insektenhotels, grosse für 59 Franken und kleine für 40 Franken. Bestellungen werden unter 052 741 35 21 oder eschenz@stiftung-andante.ch entgegengenommen.

Portemonnaies aus dem Lederatelier des sozialpsychiatrischen Zentrums Dialogos in Stettfurt. Bild: PD

Das Dialogos Stettfurt ist ein sozialpsychiatrisches Zentrum und umfasst laut eigener Website Betreuung und Pflege in den Bereichen Wohnen und Tagesstruktur. Kreative Angebote, Freizeitgestaltung sowie das Training von Sozial- und Wohnkompetenzen sind ebenso Teil von Dialogos wie die integrierte Beschäftigung, etwa im Lederatelier. Dort fertigen Bewohnerinnen und Bewohner Gürtel in verschiedenen Farben und Grössen zum Preis von 45 bis 55 Franken sowie Portemonnaies zum Preis von 69 bis 99 Franken. Dabei handelt es sich jedoch lediglich um Richtpreise. Informationen und Bestellungen gibt’s unter 052 369 33 33 oder info@dialogos.ch.

Vogelfutterhaus aus der Kartause Ittingen. Bild: PD

Die Stiftung Kartause Ittingen in Warth führt nebst der Gastronomie und dem Landwirtschaftsbetrieb auch ein betreutes Arbeits- und Wohnangebot. Erwachsene mit einer psychischen und kognitiven Beeinträchtigung finden dort 60 geschützte Arbeitsplätze, unter anderem in der Schreinerei oder im Weinbau. Erzeugnisse wie ein Vogelfutterhaus für 59 Franken oder eine Flasche Edelsüss-Wein für 33 Franken gibt es im Kartause-Klosterladen. Unter anderem sind dort auch Geschenkkörbe in verschiedenen Grössen und Ausstattungen erhältlich. Infos gibt’s unter 052 748 42 87 oder klosterladen@kartause.ch.

Stifthöfler-Rotwein vom Stift Höfli. Bild: PD

Das Stift Höfli mit drei Standorten in Nussbaumen, Frauenfeld und Stammheim ist eine gemeinnützige Stiftung für junge Menschen mit Lernschwierigkeiten, in deren Ausbildungsstätten diverse Berufe erlernt werden können. In Nussbaumen sind Stiftshöflerweine erhältlich, etwa der Rotwein Blauburgunder Auslese Jahrgang 2018 für sechs Flaschen à 0,75 Liter zum Preis von 96 Franken. Im Blumenladen in Frauenfeld gibt es wie zu jeder Jahreszeit frische Schnittblumen und Pflanzen. Der Preis variiert je nach Auswahl. Alle Informationen gibt es unter 052 744 07 44 oder info@stift-hoefli.ch.