Geschäftsstelle zieht nach Romanshorn: Thurgau Tourismus sucht Nähe zu den Gästen

Der Verein Thurgau Tourismus verlegt seine Geschäftsstelle per 1. Januar 2019 an den Hafen in Romanshorn. Dort will man unter anderem enger mit der Schweizerischen Bodensee Schifffahrt zusammenarbeiten.