Gesamterneuerungswahlen Viel Bewegung im Neunforner Gemeinderat: Die Behörde hat in der neuen Legislatur mindestens drei neue Mitglieder Dass Gemeindepräsident Benjamin Gentsch auf Ende der Legislatur 2019 bis 2023 zurücktritt, ist schon länger bekannt. Nun kündigt auch der langjährige Gemeinderat Leo Krucker seine Demission an – auf Ende Mai 2022. Das sind aber noch nicht alle Rücktritte.

Blick von Südwesten auf Oberneunforn. Bild: PD

Die Behördenverjüngung in politisch Neunforn dauert an. Seit 2015 hat es vier neue Gemeinderatsmitglieder gegeben. Per 1. Juni 2023 beginnt die neue Legislatur 2023 bis 2027. Und es zeichnen sich grössere personelle Veränderungen ab. Der siebenköpfige Neunforner Gemeinderat wird im Vergleich zur aktuellen Besetzung mit sicher drei neuen Mitglieder starten. Wie einer Medienmitteilung des Gemeinderats zu entnehmen ist, hat Leo Krucker seine Demission auf Ende Mai 2022 angekündigt. Er schaffte 2009 die Wahl ins Gremium, stand die ganze Zeit dem Ressort Bauen und Planen vor und wird damit zum Zeitpunkt seines Rücktritts 13 Amtsjahre geleistet haben.

Leo Krucker, Gemeinderat bis Ende Mai 2023. Bild: PD/Kirsten Oertle

«Ich verlasse den Gemeinderat im Guten. Die Stimmung im Gremium war und ist sehr gefreut.»

Das sagt Krucker. Wie er erklärt, ist sein Ressort dieses Jahr reorganisiert worden. Operative Belange wurden ausgelagert, das Behördenmitglied ist vor allem noch strategisch tätig. Konkret sind der Brandschutz und die Baukontrolle an Externe vergeben. Krucker sagt: «Damit ist das Ressort nun problemlos im kleinen Nebenamt zu bewältigen.»

Intaktes Ortsbild in Gemeinde erhalten

In seiner Amtszeit habe Neunforn grosse bauliche Veränderungen erfahren, stellt Krucker fest – nicht zuletzt auch aufgrund der Erschliessung des Gebiets Stocken. Krucker hatte stets ein grosses Interesse an Denkmalpflegerischem. Ortsbildschutz sei ihm stets ein Anliegen gewesen.

«Ich freue mich, dass wir auch heute noch ein intaktes Ortsbild in Neunforn haben.»

Der Schutz des Ortsbildes sei im Übrigen auch aus der grossen Bevölkerungsumfrage hervorgegangen, die Anfang 2020 durchgeführt wurde.

36 Jahre lang Ortsvorsteher, Gemeindeammann und Gemeindepräsident

Benjamin Gentsch, Gemeindepräsident bis Ende Mai 2023. Bild: Donato Caspari

Mit Krucker tritt das amtsälteste Behördenmitglied nach Gemeindepräsident Benjamin Gentsch ab. Gentsch selber hatte schon vor den Gesamterneuerungswahlen 2019 angekündigt, dass er Ende der Legislatur 2019 bis 2023 abtritt. Er übernahm 1987 das Amt als Oberneunforner Ortsvorsteher, schaffte später die Wahl zum Neunforner Gemeindeammann, der mittlerweile Gemeindepräsident heisst. Gentsch ist damit aktuell der amtsälteste Gemeindepräsident im Thurgau.

«Wir wollen die Bevölkerung darauf aufmerksam machen, dass in den kommenden fünf Jahren der Bedarf an Behördenmitgliedern in Neunforn relativ gross ist.»

Ziel dieser mittel- bis langfristigen Planung sei es, dass eine allfällige Amtsübernahme mit der beruflichen Beanspruchung in Übereinstimmung gebracht werden könne, sagt Gentsch. Das Gemeindepräsidium wird zurzeit in einem 20-Prozent-Pensum geführt.

Weitere Rücktritte stehen in der neuen Legislatur zur Diskussion

Und schon heute ist klar, dass ein weiteres Behördenmitglied auf Ende der laufenden Legislatur zurücktritt. Wer das ist, sei aber noch offen, sagt Gentsch. Zudem würden sich weitere aktuelle Mitglieder des Gemeinderates Überlegungen machen, die neue Amtsperiode 2023 bis 2027 «eventuell nicht komplett zu absolvieren».

Der Neunforner Gemeinderat ist so in die Legislatur 2019 bis 2023 gestartet: Gemeindepräsident Benjamin Gentsch, Sandra Pfister, Herbert Büttiker und Florian Koch (oben) mit Leo Krucker, Vizepräsidentin Margrith Wigholm und Stefan Birchler (unten). Reto Martin

Klar ist, dass für die Ersatzwahl aufgrund Kruckers Demission vorläufig keine Findungskommission eingesetzt wird. Die Bildung eines derartigen Gremiums in Hinblick auf die Gesamterneuerungswahlen 2023, konkret betreffend Präsidium, steht dagegen zur Diskussion. Falls sich nicht schon vorgängig Kandidierende melden würden, sagt Gentsch. Bei der Suche nach Kandidierenden werde er natürlich aussen vor bleiben. Für ihn ist aber klar:

«Am liebsten wäre mir eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger aus der Gemeinde.»