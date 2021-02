GESAMTERNEUERUNGSWAHLEN Finanzfachfrau, Bäuerin und fünffache Mutter: Andrea Schwager will Bichelseer Schulpräsidentin werden Die Nachfolge des scheidenden Bichelseer Schulpräsidenten Daniel Stamm ist gesichert: Andrea Schwager kandidiert für das Präsidium. In den Wahlunterlagen steht die Ifwilerin allerdings noch als Kandidatin für die Schulbehörde.

Die Bichelseer Schulpräsidiumskandidatin Andrea Schwager vor ihrem Hof in Ifwil. Bild: Kevin Roth

«Bis zum Ablauf der Meldefrist sind keine Wahlvorschläge für das Präsidium eingegangen», schrieb unsere Zeitung vor einem Monat hinsichtlich der Gesamterneuerungswahlen der Volksschulgemeinde Bichelsee-Balterswil. Genau genommen stimmt das immer noch, eine offizielle Kandidatur für die Nachfolge des Ende Legislatur scheidenden Schulpräsidenten Daniel Stamm steht nicht in den Wahlunterlagen.

Eine neue Schulpräsidentin werden die Bichelseer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am 7. März voraussichtlich dennoch wählen. «Ich habe erst für die Behörde kandidiert», sagt Andrea Schwager. «Dann hat mich Daniel Stamm gefragt, ob nicht auch das Präsidium etwas für mich wäre.»

Nur als Behördenkandidatin aufgeführt

Erst habe sie gezögert, erzählt die 37-Jährige weiter. Nachdem sie aber einen Abend lang mit dem Amtsinhaber zusammengesessen sei und die Idee auch noch mit ihrem Mann besprochen habe, sei der Fall klar gewesen: Sie kandidiert als Schulpräsidentin. Weil diese Planänderung aber nach der offiziellen Meldefrist vonstattenging, steht Andrea Schwager weiterhin lediglich als Behördenkandidatin in den Wahlunterlagen.

«Durch die Gespräche mit Daniel Stamm habe ich erkannt, dass sich das Schulpräsidium vielmehr mit betriebswirtschaftlichen denn mit pädagogischen Fragen befasst», sagt Andrea Schwager, die einst die kaufmännische Ausbildung bei der Raiffeisenbank absolvierte, sich danach zur Finanzplanerin weiterbildete und schliesslich gar die Bäuerinnenschule besuchte. «Das war ein spannender Kontrast zur Bankenwelt», blickt Andrea Schwager zurück.

«In der Bäuerinnenschule lernte ich die unterschiedlichsten Frauen kennen, es war eine eigentliche Lebensschule.»

Heute bewirtschaftet sie mit ihrem Mann den Geerehof in Ifwil, ist dort unter anderem für alles Kaufmännische verantwortlich. Und die Schwagers haben fünf Kinder im Alter von vier bis neun Jahren. Mit Kindergarten und Primarschule ist die Schulpräsidiumskandidatin also bestens vertraut. Aus den Kindern, nicht nur den eigenen, bezieht Andrea Schwager denn auch ihre Motivation für ihre Kandidatur. «Bildung ist das A und O», ist sie überzeugt.

«Dafür ist es wichtig, dass die Schule genauso ein guter Arbeitgeber ist wie auch ein Ort, wo die Kinder und Jugendlichen gerne hingehen.»

Denn während in der Schule vieles durch Bund und Kanton vorgegeben ist, seien dies just die Punkte, zu denen eine kommunale Schulbehörde beitragen könne. «Hier will ich mich engagieren», sagt die Ifwilerin. Dass ihre Motivation keine Eintagsfliege ist, hat sie auch längst bewiesen. Bereits 2019 kandidierte die Parteilose in einer Ersatzwahl für die Bichelseer Schulbehörde, musste sich damals allerdings dem nun als Bisheriger antretenden Philipp Federer (CVP) geschlagen geben.

Ihr gefallen grosse Schulprojekte

«Meine Kinder gehen gerne zur Schule», sagt Andrea Schwager und versteht das auch als Kompliment an die bisherige Schulbehörde. «Die Schule Bichelsee-Balterswil ist sehr gut aufgestellt.» Entsprechend gebe es denn auch keine dringlichen «Baustellen», die es zu beheben gelte. Auch gefallen Schwager die oft aufsehenerregenden Projekte der Bichelseer Schule. «Das ist etwas, das ich als Schulpräsidentin bestimmt weiterführen würde», sagt sie.

Für Andrea Schwager geht es nun darum, ihre Kandidatur noch bekannter zu machen – weil sie eben nicht als offizielle Präsidiumskandidatin auf der Liste steht. In Coronazeiten ohne Podien oder ähnliche Veranstaltungen kein leichtes Unterfangen. Zumal Schwager zwar bei den Landfrauen Tannzapfenland und im Kavallerieverein Hinterthurgau mitwirkt, hingegen in keinem örtlichen Verein.

Dafür kann sie auf die Unterstützung der Interpartei zählen, welche eigens für die Wahlen Porträtvideos aller Kandidierenden angefertigt und auf der Website der Schulgemeinde veröffentlicht hat.