Gesamterneuerungswahlen Der Langjährige tritt ab: Fritz Locher gibt das Lommiser Gemeindepräsidium zum Ende der Legislatur ab Seit 22 Jahren ist Fritz Locher Gemeindepräsident von Lommis. Das Pensionsalter hat er längst erreicht. Den Gesamterneuerungswahlen vom kommenden November stellt er sich nicht mehr.

Gemeindepräsident Fritz Locher im Sitzungszimmer des Lommiser Gemeindehauses. Bild: Olaf Kühne

Bereits 2019 wurde Fritz Locher 65 Jahre alt. Dennoch trat er just in diesem Jahr erneut zu den Gesamterneuerungswahlen der Thurgauer Gemeindebehörden an. Im Gespräch mit unserer Zeitung sagte der Lommiser Gemeindepräsident damals: «Ich fühle mich gesund.» Und er versprach, noch die ganze Legislatur absolvieren zu wollen.

Nun kommt es genau so. Wie die Gemeinde mitteilt, gibt Locher sein Amt Ende Mai 2023 ab. Sprich, für die Gesamterneuerungswahlen vom 27. November dieses Jahres braucht Lommis mindestens eine Kandidatin oder einen Kandidaten für das Gemeindepräsidium. Sowie ebenfalls mindestens eine Kandidatur für den Gemeinderat.

Denn auch Josef Schönenberger, in der Behörde unter anderem für Kultur und Freizeit verantwortlich, hat angekündigt, zum Ende der Amtsperiode aus dem Gemeinderat ausscheiden zu wollen. Auch Schönenberger ist ein Langjähriger, er wirkt seit 2011 im Gremium.

Der Lommiser Gemeinderat nach den Gesamterneuerungswahlen 2019: Die Bisherigen Sven Volk, Josef Schönenberger, Gemeindepräsident Fritz Locher, Karl Stadler und neu Andreas Brändle. 2023, zum Ende der Legislatur, scheiden Schönenberger und Locher aus. Archivbild: Olaf Kühne

Weil die Suche nach einer neuen Gemeindepräsidentin oder nach einem neuen Gemeindepräsidenten oftmals keine einfache Angelegenheit ist – und wenn es gilt, einen Langjährigen wie Fritz Locher zu ersetzen, erst recht nicht –, hat die Gemeinde die Sache bereits an die Hand genommen.

Rolf Hösli

Gemeindeschreiber Lommis Bild: PD

«Ich gehe schon davon aus, dass wir mehrere brauchbare Bewerbungen erhalten werden», sagt Rolf Hösli. Der Lommiser Gemeindeschreiber sitzt beratend in der entsprechenden Findungskommission, welcher auch Jürg Huber, Pino Tedesco, Ursi Vetter sowie Gemeinderat Sven Volk und als externer Gemeindeberater Jean-Claude Kleiner angehören.

Jüngst hat die Kommission im Gemeindeblatt ein Stelleninserat für das Gemeindepräsidium geschaltet, welches im April auch auf Ostjobs, in der «Thurgauer Zeitung» und in der Lokalzeitung «Regi Die Neue» erscheinen wird.

Auch einen Fahrplan bis zum Wahltermin hat die Kommission bereits festgelegt. Im Juni will sie die Bewerbungen sichten und zu ersten Gesprächen einladen. Im September sollen dann «vertiefte Gespräche mit den bevorzugten Kandidatinnen und Kandidaten» erfolgen. Und am 31. Oktober schliesslich können sich die auserkorenen Kandidaten den Lommiser Wählerinnen und Wählern an einem Podium präsentieren.

Gemeindeschreiber will nicht

Nicht auf diesem Podium stehen wird Rolf Hösli. Zwar haben in den vergangenen Jahren in zahlreichen Hinterthurgauer Gemeinden ehemalige Gemeindeschreiber Einzug ins Gemeindepräsidium gehalten. So war in Wängi Thomas Goldinger zuvor Gemeindeschreiber in seiner eigenen Gemeinde, die Münchwiler Gemeindepräsidentin Nadja Stricker wirkte zuvor in Rickenbach, der Fischinger Präsident René Bosshart vormals in Eschlikon und schliesslich in Aadorf Matthias Küng, welcher im zürcherischen Pfungen Gemeindeschreiber und Verwaltungsleiter war.

In Lommis hingegen winkt Rolf Hösli auf die entsprechende Frage unserer Zeitung ab: «Nein, ich habe überhaupt kein Interesse», sagt er bestimmt.

Nun wird also Fritz Locher kommendes Jahr, nach 23 Jahren im Amt, in den verspäteten Ruhestand gehen. Das meiste, das er sich für seine letzte Legislatur vorgenommen habe, sei umgesetzt oder auf gutem Weg, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. «Ich hoffe, auch die Ortsplanung und das neue Baureglement abschliessen zu können.» Locher verweist auf den jüngst realisierten EW-Verbund Lommis-Stettfurt-Thundorf, will indes partout keine fremden Lorbeeren einheimsen: «Unser neues Wasserreservoir war tatsächlich ein erfolgreiches Grossprojekt», sagt er. «Aber das hat unser Gemeinderat Karl Stadler gemeistert.» Und die zumindest aufgegleiste Sanierung der maroden Mehrzweckhalle sei das «Werk» von Gemeinderat Josef Schönenberger und der Primarschulbehörde.

Ein paar Lorbeeren gebühren indes auch Fritz Locher. So konnte Lommis während seiner Amtszeit den Steuerfuss von 89 auf 45 Prozent praktisch halbieren. «Da war auch viel Glück dabei», wiegelt er ab. «Wir hatten eine rege Bautätigkeit, die uns vor allem einen gehobenen Mittelstand beschert hat.» Aber natürlich seien in Lommis Verwaltung und Politik «schon auch schlank aufgestellt».