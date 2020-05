Gerüchteweise fährt Sebastian Vettel den neuen Jät-Ferrari für den Rheinklinger Rennstall Vetterli In der Motorklasse der Biozwiebel-Jätboliden zeichnet sich ein spektakulärer Fahrerwechsel ab. Dahinter steckt Landwirt Daniel Vetterli aus Rheinklingen.

Die erste Testfahrt auf dem neuen Jät-Ferrari macht Teamchef Daniel Vetterli höchstpersönlich. (Bild: PD)

Die Formel-1-Weltmeisterschaft hätte am 15.März in Melburne beginnen sollen. Pandemiebedingt ist der Saisonstart aber auf unbekannte Zeit verschoben. In Rheinklingen hingegen hat bei Biobauer Daniel Vetterli die Biozwiebelsaison begonnen. Dafür hat er sich einen speziellen Jät-Ferrari angeschafft. Der von purer Muskelkraft angetriebene Bolide kommt nicht aus der Edelschmiede in Maranello, sondern aus dem bernischen Aarberg. Entwickelt wurde er nicht bei Signor Ferrari, sondern von Biogemüsebauer Stefan Brunner. Dennoch sind Sitzpolster und Trinkflasche im klassischen «rosso corsa» (Ferrari-Rot) ausgeführt.

Biobauer Daniel Vetterli. (Bild: PD)

Nachdem der Prototyp aus einem alten Bürostuhl und zwei Velopneu gefertigt wurde und die technischen Ansprüche nicht ganz erfüllen konnte, ist das neuste Modell in Alu-Leichtbauweise mit Vollgummi-Rollstuhlrädern gebaut worden. Die Karosserie mit dem 75 Zentimeter breiten Radstand und den Steckachsen ist wendig und überzeugt durch eine ausgeklügelte Aerodynamik. Den Geschwindigkeiten sind nach oben keine Grenzen gesetzt.

Rückenschonend in der Edelkarosse liegen

Zur Zeit erfolgen die ersten Probefahrten – nicht auf dem Autodrom in Imola, sondern beim Schlatthof in Rheinklingen, wo die Biozwiebel durch die anfallende Handarbeit eine der herausforderndsten Kulturen ist. Wo chemische Pflanzenschutzmittel immer mehr verboten werden, gewinnt die mechanische Unkrautbekämpfung zunehmend an Bedeutung. Die Unkräuter müssen in den engen Zwiebelkulturen von Hand ausgerissen werden, wenn sie noch klein sind. Damit die Angestellten nicht länger mit gekrümmtem Rücken auf den Feldern herumknien müssen, hat sich Vetterli für 900 Franken den Jät-Ferrari angeschafft.

«Ich möchte dem Jäten den Sklaventouch nehmen.»

Das sagt Vetterli. Die Piloten liegen rückenschonend bäuchlings auf dem Gerät, das mit Sonnenschirm, Getränkehalter und mobiler HiFi-Anlage ausgerüstet ist.

Sebastian Vettel. (Bild: Ryan Remiorz / AP)

Vetterli möchte seine Scuderia auf dem Schlatthof um die Doppelsitzer-romantic-Version erweitern, die für das Mondschein-Jäten für Liebespaare entwickelt wurde. Teamchef Vetterli könnte sich aber auch vorstellen, den zur Zeit arbeitslosen Ferrari-Piloten Sebastian Vettel für diese Saison als Co-Piloten zu engagieren. Da der viermalige Formel-1-Weltmeister in der Nachbargemeinde Eschenz ein Ferienhaus besitzt, würde ihm Teamchef Vetterli den Jät-Ferrari auch als Geschäftsfahrzeug für den Arbeitsweg zur Verfügung stellen.