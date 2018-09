Gerold Burger in den Berlinger Gemeinderat gewählt

Esel wollen Esel bleiben: Die Berlinger sind sich einig über die Autonomie

Den Mangel an Gemeinderatskandidaten hat die Unterseegemeinde Berlingen zum Anlass genommen, an einem Podium über ihre Zukunft zu debattieren. Trotz vieler Ideen sind die Teilnehmer in einem Punkt einer Meinung. Zudem stellten sich die zwei Kandidaten für die Ersatzwahl in den Gemeinderat von Ende September vor.