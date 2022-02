Gerichtsverhandlung «Erkennen müssen, dass etwas nicht stimmt»: Prozess zum tödlichen Tauchgang im Rhein bei Diessenhofen – mit einem Schuldspruch gegen den Tauchlehrer Das Bezirksgericht Frauenfeld hat am Montagnachmittag entscheiden müssen, ob sich der 41-jährige Tauchlehrer beim tödlichen Tauchgang im Rhein bei Diessenhofen vom Ostersonntag 2021 rechtswidrig verhalten hat. Es spricht ihn schuldig, allerdings bleiben die Richter deutlich unter den Anträgen der Staatsanwaltschaft.

Wegweise zum Eingangsbereich des Bezirksgerichts in Frauenfeld. Bild: Reto Martin

Am Ostersonntag gegen 9 Uhr stiegen zwölf erfahrene und ausgebildete Taucherinnen und Taucher – darunter eine 29-jährige Thurgauerin – auf Anleitung des beschuldigten Tauchlehrers beim Gasthaus Schupfen in den Rhein, um in der Fahrrinne der Kursschiffe rheinabwärts zu tauchen.

Gegen 10.10 Uhr legte ein Kursschiff von Schaffhausen herkommend an der Schifflände in Diessenhofen an. Als der Kapitän seine Fahrt flussaufwärts fortsetzte, stiegen zwar zwei Taucher aus dem Wasser. Er wusste aber weder vom stattfindenden Tauchgang noch sah er eine obligatorische Tauchflagge und ging daher von keiner Gefahr aus – mit verheerenden Folgen.

Mehrere hundert Meter oberhalb der Holzbrücke erfasste das Kursschiff das 29-jährige Opfer und verletzte es tödlich. «Die schwersten Kopf- und Gehirnverletzungen mit offener Schädelfraktur sowie die weiteren Amputationsverletzungen haben zum sofortigen Tod geführt», steht in der Anklageschrift. Nach einer gross angelegten Suchaktion mit internationaler Beteiligung konnten die Rettungskräfte den leblosen, durch die Antriebsschraube des Kursschiffes verletzten Körper eine knappe Stunde später bergen.

Tödlicher Unfall im Rhein

Der 41-jährige Tauchlehrer und Inhaber einer Tauchschule in Schaffhausen muss sich am Montagnachmittag vor Bezirksgericht wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Er habe mehrfach die Sorgfaltspflicht verletzt, teilt die Staatsanwaltschaft mit. Eine Bewilligung des Kantons Schaffhausen für den Tauchgang im Rhein lag zwar vor. Sie gelte aber nicht für Tauchgänge auf dem Hoheitsgebiet des Kantons Thurgau. Die Bewilligung erlaubt höchstens Tauchgänge ausserhalb der Fahrplanzeiten der Kursschifffahrt. Zudem fehlten sowohl bei der Einstiegs- als auch bei der Ausstiegsstelle die Taucherflagge.

Hinzu kommt das kommunikative Missverständnis mit der Schifffahrtsgesellschaft für Untersee und Rhein (URh). In einem E-Mail soll dem Beschuldigten nicht aufgefallen sein, dass nicht am Ostersonntag, sondern am Ostermontag kein Frühkurs ab Schaffhausen verkehre. Wegen der Unachtsamkeit und des Missverständnisses im E-Mail-Verkehr, der ungültigen Bewilligung, des Tauchgangs in einem verbotenen Gewässer sowie der fehlenden Markierungen «war ein Zusammentreffen im untiefen und engen Fliessgewässer und damit die Kollision zwischen den Tauchern und dem Kursschiff faktisch unvermeidlich». Der tödliche Unfall hätte vom Beschuldigten vermieden werden können, ja sei gar vorhersehbar gewesen, klagt die Staatsanwaltschaft an.

Der Beschuldigte habe in mehrfacher Hinsicht die Sorgfaltspflichten verletzt. Deshalb sei er wegen fahrlässiger Tötung schuldig zu sprechen. Die Staatsanwaltschaft fordert eine bedingte Freiheitsstrafe von 14 Monaten sowie eine Busse von 5000 Franken.

Vor Gericht führt der zuständige Staatsanwalt erneut die Geschehnisse rund um den «tragischen Todesfall einer jungen Frau, einer leidenschaftlichen Taucherin» aus. Der Kapitän der URh habe einen dumpfen Schlag an der Schiffsschale gespürt, die anderen Taucher zunächst einen grossen schwarzen Schatten, ein drohendes Geräusch sowie später nur noch einen leblosen Körper. Einer der Taucher, der gerade noch seitlich hat ausweichen können, habe einen «durchschnittenen Luftschlauch erkannt und danach eine grosse Blutfontäne» gesehen.

Der 41-jährige Tauchlehrer wirkt vor allem zu Beginn der Verhandlung nervös. Dennoch antwortet er auf Fragen des Vorsitzenden Richters stets rasch und verständlich. Nachdem er zu Beginn tief durchatmet, sagt er auf die Frage des Richters, wie es im gehe:

«Es gibt gute, aber auch schlechte Tage.»

Als er seine Erinnerungen an den besagten Ostersonntag schildert, gerät er immer wieder ins Stocken. Mit weinerlicher Stimme fügt er hinzu: «Es gab ein Geräusch, das ich nicht einordnen konnte. Dann habe ich eine Spitze gesehen, und dann ist es schwarz geworden.» Als er wieder aufgetaucht sei, habe das Opfer gefehlt, weshalb er sofort im knietiefen Uferbereich nach ihr gesucht habe. Vergebens, denn kurz darauf startete die Suchaktion der Rettungskräfte, womit die Polizei ihn vom Tatort weggeholt habe.

Wieso er wegen des Missverständnisses beim Büro der URh nicht nochmals nachgefragt habe, wollte der Vorsitzende Richter wissen. «Die Antwort war für mich genügend», antwortet er. Er habe angenommen, es sei so alles korrekt. Vor dem Tauchgang hat der Beschuldigte gemäss eigenen Aussagen alle am Tauchgang beteiligten Personen auf die Gefahren im Rhein hingewiesen. Der Tauchlehrer sei im Besitz einer Bewilligung des Kantons Schaffhausen gewesen und habe schlicht nicht gewusst, dass für den Ein- und Ausstieg auf Thurgauer Boden eine Bewilligung der hiesigen Behörden notwendig gewesen sei. Zu den fehlenden Tauchflaggen zweifelt der Beschuldigte deren Wirksamkeit an. «Die Boote, die zwischen Ein- und Ausstieg verkehren, sehen die Flaggen nicht.» Und der Kapitän habe betont, dass er auch mit sichtbarer Flagge weitergefahren wäre.

Der Beschuldigte zeigt sich vor Gericht reuig, entschuldigt sich mehrmals bei den anwesenden Angehörigen und sagt: «Wenn ich es könnte, wäre ich der Erste, der es wiedergutmachen wollen würde. Es tut mir wahnsinnig leid.»

Der Verteidiger plädiert für einen Freispruch. Immer wieder zweifelt er den Kausalzusammenhang zwischen den Pflichtverletzungen seines Mandanten und dem Tod des Opfers an. Demnach hätte das Setzen von Tauchflaggen den tragischen Unfall nicht verhindern können, wie Aussagen des Oberkapitäns der URh belegen würden. Mit einer zusätzlichen Bewilligung des Kantons Thurgau hätte der «tödliche Unfall durch eine Verkettung unglücklicher Ereignisse» auch nicht verhindert werden können, führt der Verteidiger aus. Deshalb könne seinem Mandaten kein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten vorgeworfen werden. «Der Beschuldigte ist kein Hasardeur mit fehlendem Bewusstsein. Das Gegenteil ist der Fall», sagt sein Verteidiger und zieht den Kapitän sowie die Auskunftsperson der URh ebenso in die Verantwortung. Im Gegensatz zum Tauchlehrer sieht die Staatsanwaltschaft beim Kapitän allerdings kein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten, weshalb sich nur der Beschuldigte vor Gericht verantworten muss.

Nebst dem Staatsanwaltschaft, dem Beschuldigten und dessen Verteidiger äussert sich während der bisher rund zweieinhalb Stunde dauernden Verhandlung ebenso die Anwältin der Opferangehörigen des Prozesses, der von etlichen Medienvertretern verfolgt wird.

Für Tauchgänge braucht es nebst der richtigen Ausrüstung auch viel Erfahrung und die Einhaltung der Gesetze. Bild: Getty

Seit Montagabend kurz nach 18 Uhr steht das Urteil fest, das mündlich verkündet wird. Demnach wird der 41-jährige Tauchlehrer zwar wegen fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen. Das Gericht bleibt aber deutlich unter dem beantragten Strafmass der Staatsanwaltschaft, wie der Vorsitzende Richter Christian Koch ausführt. Demnach erhält der Tauchlehrer keine bedingte Freiheitsstrafe von 14 Monaten, sondern eine bedingte Geldstrafe von gesamthaft 9600 Franken. Zudem muss er eine Busse von 1000 Franken, sämtliche Forderungen der Privatklägerschaft, eine Entschädigung von 13‘000 Franken sowie die Verfahrens- und Gerichtskosten von gesamthaft rund 4500 Franken bezahlen.

«Es sind Fehler passiert», sagt Richter Koch. Zur Last gelegt werden dem Beschuldigten vor allem die fehlende Aufklärung des Missverständnisses. «Als Sie gemerkt haben, das etwas nicht stimmt, hätten Sie nachbohren müssen.» Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.