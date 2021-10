Im Jahr 1953 schloss Adolf Bachmann seine Lehre als Mechaniker bei der Nadelfabrik Zweifel in Tägerschen ab. Bevor er sich eine feste Anstellung suchte, wollte er einigen Freunden und Bekannten die versprochenen Reparaturen an ihren defekten Maschinen ausführen. Dazu mietete er sich einen kleinen Stall. Die Reparaturen mussten allerdings grösstenteils im Freien, auf dem Vorplatz, ausgeführt werden, da der Stalleingang zu eng war. So sahen die Dorfbewohner, was der junge Mechaniker so alles reparierte, und weitere Aufträge liessen nicht lange auf sich warten. Bald schon erkannte Adolf Bachmann, dass er mit seiner kleinen Werkstatt der stetig steigenden Nachfrage nicht mehr gerecht werden konnte. So begann er mit dem Bau des ersten Teils der heutigen Betriebsliegenschaft und stellte die ersten Mitarbeiter ein. Im Jahr 1957 übernahm Adolf Bachmann die Generalvertretung der legendären Hatz-Traktoren für die Schweiz. Als einer der Pioniere in der Landmaschinenbranche war Adolf Bachmann massgeblich an der Schaffung des Berufes Landmaschinenmechaniker beteiligt. Er prüfte die ersten Landmaschinenmechaniker und war lange Zeit Prüfungsexperte an den Lehrabschlussprüfungen. Bis heute bildete die Firma Bachmann bereits über 70 Lehrlinge aus. (che)