Genuss Wenn sich ein Käse selbst bricht: Exklusive «Chäs-Teilete» im Frauenfelder Weingeschäft «Giardino del Vino» Wie ein 44 Kilo schwerer Bioparmesan aus dem nördlichen Appenin gebrochen, verspeist und verkauft wurde. Und was es sonst noch über Parmigiano zu wissen gibt.

Parmigiano schneidet man nicht, sondern man bricht ihn. Bild: Benjamin Manser

«Parmigiano» – das ist ein Begriff, ohne den die italienische Küche genauso wenig vorstellbar ist wie ohne Pasta, Olivenöl oder Sugo. Und doch dürften viele Schweizerinnen und Schweizer den Extrahartkäse aus Kuhmilch vor allem als geriebenen Würzkäse kennen, den man sich im Supermarkt als Päckchen kauft, um ihn sich zu Hause über sein selbstzubereitetes Pasta- oder Pestogericht zu streuen.

Wer am Freitag oder Samstag im Weingeschäft «Giardino del Vino» einmal dem Prozess beiwohnen wollte, wie ein mächtiger 44 Kilo schwerer Parmesan-Laib «gebrochen» und geteilt wurde, darf sich als Zeuge eines Vorgangs bezeichnen, bei dem Kulinarik und Handwerk in bewundernswerter Weise verschmolzen.

Mitarbeiter Peter Hess bricht den Bioparmesan aus dem nördlichen Appenin. Bild: Benjamin Manser

Der Käse wurde nämlich mit einem speziellen, kurzen, mandelförmigen Parmesanmesser fachmännisch angeritzt und durch gesetzte Keile gebrochen. Oder präziser gesagt: Durch die sorgsam gesetzten Keile lässt sich der Käse spalten. Und das ist ganz wichtig, denn «so bleibt die gewachsene Struktur des Käses erhalten; Parmesan schneidet man nie; er wird immer gebrochen», sagt «Giardinio del Vino»-Geschäftsführer Frank Beck.

Frank Beck, Geschäftsführer «Giardino del Vino». Bild: Andreas Taverner

Und diese gebrochenen Stückchen, welche Kundinnen und Kunden als Apérohäppchen zu Brot gereicht wurden, dufteten herrlich fruchtig-nussig und schmeckten wunderbar würzig.

Vom Fusse des Pietra di Bismantova

Herkunft des Parmigiano

Dadurch ist es auch einem kleinen Geschäft wie dem «Giardino del Vino» möglich, zu einer solchen Köstlichkeit zu kommen. Gewiss zahle man so etwas mehr, man habe aber die Gewissheit, einen so aussergewöhnlichen Käse überhaupt erst bekommen zu können. Denn wenn ein solch edler Parmigiano durch die italienische Käseunion vertrieben wird, würden die Grosshändler schnell die exklusiven Käseräder für sich reservieren. Frank Beck freut sich:

«Es ist somit also eine «Win-win-Situation für die Käsehersteller, uns als Geschäft und auch für unsere Kunden.»

Dass der Import eines solchen Käses alles andere als eine Selbstverständlichkeit ist, zeigt sich auch daran, dass das Frauenfelder «Giardino del Vino» in der Deutschschweiz des einzige Geschäft ist, der ihn im Sortiment führt. Beck sagt: «Es gibt noch einen Anbieter in der Westschweiz – das war es dann aber schon.»

Qualitätslabel eines Produktes aus den italienischen Bergen. Bild: Benjamin Manser

Grösse, Gewicht und Genuss imponierten

Die «Käsebrechung» kam bei den Leuten gut an. «Unsere Kundinnen und Kunden waren vom Parmesan Bergkäse 993 begeistert. Ihn schon nur einmal in voller Grösse zu sehen, war für viele imposant und auch hatten meisten sein Gewicht unterschätzt. Wir selbst haben die zwei Tage sehr genossen, entstanden doch darüber hinaus sehr viel spannende Gespräche über den Käse und den Genuss von feinem Essen ganz im Allgemeinen», freute sich Albesa Mushica. Und nicht zuletzt erwies sich der Käse als Genuss- und Verkaufsschlager. «Am Ende tatsächlich alle, die gekostet haben, danach ein Stück gekauft. Ich glaube, das spricht für sich. Es kann gut sein, dass wir bis zum Ladenschluss, nach zwei Tagen einen ganzen Laib Parmesan verkauft haben werden», erzählte Albesa Mushica am späten Samstagnachmittag gut gelaunt. (art)