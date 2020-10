Genuss für zwei Monate: In Frauenfeld eröffnet am Donnerstag ein Pop-Up Laden, der Spezialitäten aus dem Thurgau verkauft In einem Laden in der Frauenfelder Altstadt kann man ab kommenden Donnerstag für zwei Monate Spezialitäten aus dem ganzen Kanton kaufen. Priska Held gibt einen Einblick in das Sortiment und erklärt, weshalb der Laden für viele Produzenten genau zur rechten Zeit eröffnet.

Priska Held und Sonja Tresch von Agro Marketing Thurgau sowie Angelika Eggmann von Angelikas Herzmanufaktur. (Bild: Claudia Koch)

Mehl aus Lamperswil, Trüffel aus Hörhausen oder Bier aus Wuppenau. All diese Thurgauer Produkte und viele mehr gibt es ab Donnerstag bis 23. Dezember an der Zürcherstrasse 154 zu kaufen. «Uns spukte schon länger die Idee im Kopf herum, einmal einen Pop-up-Laden zu eröffnen», sagt Priska Held, bei Agro Marketing Thurgau zuständig für Messen und Events. Auch die passenden Harasse, die seit letztem Jahr vom Fête des Vignerons unbenutzt herumstanden, trieben den Wunsch vorwärts, damit etwas Sinnvolles zu gestalten. Als dann Angelika Eggmann vom leeren Verkaufslokal ihrer Schwiegermutter berichtete, war der ideale Ort für einen Laden gefunden.

Die Stadt als helfende Hand

Die Idee für einen zeitlich befristeten Laden passt dieses Jahr auch deshalb besonders gut, da viele Messen und Märkte abgesagt wurden. So haben die Thurgauer Produzenten trotzdem die Möglichkeit, ihre Erzeugnisse zu verkaufen. Entsprechend gross war deshalb das Interesse laut Held, so dass 19 Produzenten vertreten sind.

Neben ihren Spezialitäten, die es jeweils am Donnerstag ab 16 Uhr, sowie am Freitag und am Samstag zu kaufen gibt, werden auch die Produzenten selbst je drei Einsätze im Laden absolvieren, um so mit der Kundschaft in Kontakt zu kommen. Ausserdem werden jeweils am Donnerstagabend Events stattfinden: Bier gegen Wein oder Most-Verkostung lauten etwa zwei der kulinarischen Themen. Da der Laden selber wenig Platz zum Lagern oder Konsumieren bietet, hat die Stadt mit ihrem Projekt «Miteinander Frauenfeld gestalten» Hand geboten. Held sagt dazu:

«Wir dürfen den oberen Stock über dem neuen Stadtlabor für Degustationen und als Lagerraum nutzen. Es ist grossartig, dass uns die Stadt so entgegenkommt.»

Held hat an einer Sitzung der Gewerbetreibenden der Stadt Frauenfeld im September den Genuss-Pop-up vorgestellt. «Da war viel gegenseitige Unterstützung zu spüren», sagt sie.

Glühwein und Fondue aus der Heimat

Bis zum Donnerstag, der von allen Beteiligten mit einer Mischung aus Anspannung und positiver Aufregung erwartet wird, gibt es noch einiges zu tun. Das grosse Gestell vom Finn­shop, muss noch mit Produkten gefüllt werden. «Die sollten heute alle geliefert werden», hofft Held. Für die Dekoration der zwei grossen Schaufenster konnte Floristin Livia Sonderegger gewonnen werden, die sich kürzlich mit ihrer Liv’s Werkstatt selbstständig gemacht hat. «Sie hat uns auch in der Farbwahl der Wände beraten», ergänzt Held. Als Herbst-Renner unter den Thurgauer Produkten könnte sie sich das Fondue der Käserei Sturzenegger vorstellen oder den Thurgauer Glühwein, eine Neuheit, der jetzt mit den Abstands- und Outdoor-Regeln gerade zur rechten Zeit kommt.