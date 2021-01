Genossenschaft «Als die Visiere standen, haben wir kurz gezweifelt, ob wir uns verrechnet haben»: Dorfzentrum Felben ist auf Kurs Genossenschaftspräsident Jörg Müller führt zur Halbzeit durch die Baustelle im Dorf am Fusse des Wellenbergs.

Der Rohbau des Dorfzentrums Felben steht. Bild: Reto Martin

Riesig. So präsentiert sich der Rohbau mit den drei Häusern an der Poststrasse neben dem Gemeindehaus. Jörg Müller, Präsident der Genossenschaft Dorfzentrum Felben-Wellhausen, pflichtet lachend bei: «Als die Visiere standen, haben wir kurz gezweifelt, ob wir uns verrechnet haben.»

Jörg Müller, Präsident der Genossenschaft Dorfzentrum Felben. Bild: Reto Martin

Dass alles jedoch seine Richtigkeit hat, belegt die künftige Nutzung der Häuser A, B und C. Die Räumlichkeiten sind für 50 Pflegebetten, 29 unterschiedlich grosse, altersgerechte Wohnungen, eine Kindertagesstätte, eine Physiotherapie, eine Hausarztpraxis sowie für ein Restaurant konzipiert. Zurzeit werden die Fenster eingebaut.

Im links gelegenen Haus A wird es im Parterre eine Demenzabteilung mit zwölf Betten geben, dazu einen abgeschlossenen Garten. Im ersten und zweiten Stock liegt das Pflegezentrum. Einen Stock höher wird der erste Teil der altersgerechten Wohnungen erstellt.

Die Visualisierung zeigt einen künftigen Begegnungsraum zwischen Haus A und B. Bild: PD

Über einen zweistöckigen Mitteltrakt ist Haus A mit Haus B verbunden. Im Haus B wird im Parterre das Restaurant für 60 Personen zu finden sein, mit einer grossen Küche, in der sowohl für die Bewohnerinnen und Bewohner, die Kindertagesstätte wie auch für Externe gekocht wird. Darüber liegen wieder das Pflegezentrum sowie weitere Wohnungen.

Inklusive Betreuung und Begegnung

Im ersten Stock des Verbindungstrakts wird es Räumlichkeiten für die Physiotherapie und ein grosszügiges Begegnungszentrum für beide Häuser geben. Müller sagt:

«Begegnung und Betreuung, für Alt und Jung, darin liegt unsere Motivation, ein solches Dorfzentrum zu realisieren.»

Der ehemalige Gemeinderat bemerkte schon länger, dass es in der wachsenden Gemeinde weder altersgerechte Wohnungen noch eine Kindertagesstätte gab. Auch die Hausarztpraxis von Familie Weyland sollte altershalber geschlossen werden. Für die Arztpraxis konnte in Absprache eine Übergangslösung gefunden werden, bis die neue Praxis, ausgelegt für vier Ärzte, im Haus C eröffnet wird.

Im quer stehenden Haus C sind in den oberen Stockwerken ebenfalls altersgerechte Wohnungen untergebracht. Nördlich am Haus B ist ein weiterer, autonomer Teil angegliedert. Darin wird die Kindertagesstätte Bärenhöhle von Kathrin Bünter ihre Räumlichkeiten beziehen.

Jörg Müller, Präsident der Genossenschaft Dorfzentrum Felben, führt durch den Rohbau. Bild: Reto Martin

Eröffnung Januar 2022 geplant

Die wichtigste Herausforderung laut Müller sei jedoch gewesen, für das Pflegezentrum Wellenberg, so der zukünftige Name, einen kompetenten und erfahrenen Betreiber zu finden. Fündig wurden sie bei der Bethesda Pflegezentren AG, die schweizweit bereits mehrere Alterszentren führt. Die Arztpraxis wird von der Medium Salutis GmbH betrieben, die Physiotherapie wird die dritte Niederlassung von Physiotherapie Grütli aus Pfyn. «Somit sind alle Dienstleistungen vergeben», sagt Müller.

Die Aufgabe der Genossenschaft liegt weiterhin darin, den Zeitplan sowie die Kosten im Griff zu haben. Müller sagt dazu: «Es sieht in beiden Punkten sehr gut aus.» Ab Januar 2022 können dann alle Anbieter ihren Betrieb aufnehmen.