Zerhackt, verfüttert, zu Biogas verarbeitet: Im Thurgau wird überschüssiges Gemüse vernichtet Es wächst und wächst: Das Wetter ist ideal für Tomaten, Zucchetti, Salat und Kartoffeln - und das seit Monaten. Doch so viel Gemüse kann die Schweiz nicht brauchen. Ein Teil bleibt deshalb auf den Feldern stehen. Besonders prekär ist die Situation bei den Tomaten. Hier decken die Preise momentan nicht den Aufwand. Ida Sandl und Mario Testa

Ein Luxusproblem: Gemüse in Hülle und Fülle gibt es momentan in der Schweiz. (Bild: Andrea Stalder)

Viel Ware, wenig Nachfrage, sinkende Preise. So funktioniert der Markt. Das bekommen die Gemüseproduzenten gerade empfindlich zu spüren. Für ein Kilo Tomaten bekommt der Produzent dieses Jahr im Schnitt 40 Rappen weniger als in früheren Jahren. "Die Preise decken in der jetzigen Situation nicht den Aufwand", sagt Ralph Bötsch aus Salmsach. Er ist Vizepräsident der Gemüseproduzenten Thurgau und Schaffhausen. Bötsch gehört zu den grössten Tomatenproduzenten der Schweiz.

Verschenken macht alles nur noch schlimmer

Momentan wächst auf den Feldern von Bötsch mehr, als er verkaufen kann. Die Tomaten ins Ausland zu exportieren, sei nicht rentabel. Da werde noch weniger bezahlt. "Die Preise decken nicht einmal die Transportkosten." In Konserven abfüllen? Geht auch nicht, denn dafür braucht es eine andere Sorte. Verschenken würde das Problem noch verschärfen. Dann werde noch weniger verkauft.

Salate bleiben auf dem Feld

Bleibt also noch die Biogasanlage als letzter Ausweg. Tomaten kann man nicht wie Salat oder Broccoli einfach auf dem Feld stehen lassen und unterpflügen. Sie müssen abgeerntet werden, der Aufwand bleibt also, nur der Ertrag fehlt.

Etwa 10 bis 20 Prozent der Salate würden momentan nicht abgeerntet, sagt Sepp Egger, Inhaber von Gemüse Egger in Istighofen. Die Salate bleiben auf dem Feld, werden mit dem Mulchgerät zerkleinert. "So bleiben die Wertstoffe für die nächste Pflanze im Feld erhalten."

Kartoffeln werden verfüttert

Auch bei den Frühkartoffeln gebe es etwa 20 Prozent mehr Ertrag als in anderen Jahren, sagt Egger. Zudem seien die Kartoffel-Lager noch gut gefüllt. "Diese Kartoffeln gibt man nun den Kühen als Futter."