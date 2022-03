Thurgau Gewerbe Thurgau: «Gemeinsam nach vorne schauen» Trotz Pandemie und Ukraine-Krieg stehen die Zeichen im Thurgauer Gewerbe auf Erholung, betonte Verbandspräsident Hansjörg Brunner.

Der Präsident von Gewerbe Thurgau, Hansjörg Brunner, während der 130. Delegiertenversammlung in Weinfelden Christof Lampart

An der 130. Delegiertenversammlung des Thurgauer Gewerbes in Weinfelden wurden klare positive Signale ausgesendet. Der Präsident von Gewerbe Thurgau, Hansjörg Brunner, nahm am Montagabend vor 190 Delegierten und über 100 Gästen im Weinfelder «Thurgauerhof» kein Blatt vor dem Mund.

Obwohl aktuell der Ukraine-Krieg bei ihm und vielen anderen «schlimme Gefühle und Entsetzen» auslösten, wolle man beim Thurgauer Gewerbeverband die Chance nutzen, um nach zwei fordernden Pandemiejahren «wieder gemeinsam nach vorne zu schauen».

Wichtige Projekte unterstützen

Dabei machte Brunner deutlich, dass es genügend wichtige Grossprojekte gebe, für die es sich als Gewerbetreibende lohne, sich einzusetzen: Die erfolgreiche Realisierung der Petition «BTS umsetzen – jetzt» bis Ende April, das Meistern der wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie als auch das Zustandekommen des Berufsbildungscampus Ostschweiz, den Brunner unmissverständlich als «unser Leuchtturmprojekt» bezeichnete.

Helfen Ukrainer beim Fachkräftemangel?

Grossratspräsidentin Brigitte Kaufmann freute sich darüber, dass die Politik im Kanton Thurgau in der letzten Zeit wirtschaftspolitisch in die richtige Richtung abgebogen sei. Die Steuerfuss-Senkung von acht Prozent gegen den Willen der Regierung sei positiv, denn «es ist immer gut, wenn der Bürger mehr Geld im Sack hat». Viel verspreche sie sich auch von der in der nächsten Legislaturperiode anberaumten Überprüfung sämtlicher Thurgauer Gesetze: «Davon wird die Wirtschaft profitieren», so Brigitte Kaufmann weiter.

Regierungsrat Walter Schönholzer beschäftigt aktuell sehr die Lage der ukrainischen Flüchtlinge in der Schweiz. Er appellierte an die Unternehmerinnen und Unternehmer im Saal, diesen Menschen Stellen anzubieten. Die Regierung werde sich kooperativ zeigen. Schönholzer versprach:

Regierungsrat Walter Schönholzer. Reto Martin

«Natürlich brauchen Sie für die Anstellung eines Flüchtlings eine Arbeitsbewilligung, aber die bekommen Sie in ein bis zwei Tagen, wenn Sie alle Unterlagen beisammenhaben.»

Schwarze Nullen in Rechnung und Budget

Die oft gut ausgebildeten Flüchtlinge könnten vielleicht so auch zur Teillösung eines Problems beitragen, das nicht erst seit heute die Wirtschaft plagt: den Fachkräftemangel. Dieser sei, so Schönholzer, «eine grosse Herausforderung, die wir sehr ernst nehmen. Es ist wichtig, dass wir Fachkräfte holen können und nachher nicht wieder verlieren», so der Chef des Departements für Inneres und Volkswirtschaft.

Die Verbandsrechnung 2021 (plus 4300 Franken) wurde mit grosser Mehrheit zu einer Nein-Stimme genehmigt. Das Budget 2022 geht – bei Ertrag und Aufwand von je gut 1,5 Mio. Franken erneut von einer schwarzen Null (plus 1200 Franken) aus. Dabei ist auch die 12. Berufsmesse Thurgau schon berücksichtigt, die vom 22. bis 24. September 2022 erneut auf dem Gelände des Berufsbildungszentrum Weinfelden über die Bühne gehen wird.