Gemeindeversammlung «Thur+» sorgt bei Pfyner Stimmberechtigten für rote Köpfe Die Pfyner Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben an der Gemeindeversammlung den Nachtragskredit über 138'000 Franken für die Mehrzweckhalle genehmigt.

Den Antrag der Bürgergemeinde genehmigen die Pfyner Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung einstimmig. Bild: Rahel Haag

Zu reden gibt am Donnerstagabend in der Mehrzweckhalle in Pfyn vor allem das Revitalisierungsprojekt «Thur+». Unter dem Traktandum Verschiedenes und Umfrage hatten die 74 anwesenden Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung über einen Antrag der Bürgergemeinde zu befinden.

Sie will den Gemeinderat beauftragen, «sich mit allen verfügbaren Mitteln», dafür einzusetzen, dass der Raumbedarf der Thur auf Gemeindegebiet maximal bis zu den bestehenden Hochwasserschutzdämmen ausgeweitet wird. «Die Vernehmlassungsfrist läuft noch bis Ende Dezember», sagt Müller.

«Gemäss den Plänen soll der Damm nach Norden verlegt werden», sagt Stefan Rechberger, Präsident der Bürgergemeinde. Dies habe zur Folge, dass Fruchtfolgeflächen sowie Wald erodieren und schliesslich von der Thur weggeschwemmt würden. Das gelte es zu verhindern. In der Diskussion sagt ein Votant zynisch:

«Auf unserem fruchtbaren Boden, den es nach Holland geschwemmt hat, können sie dann Gemüse anbauen und es danach wieder in der Schweiz verkaufen.»

Am Ende sprechen sich sämtliche Stimmberechtigten für den Antrag aus. Müller spricht von einem deutlichen Zeichen.

Primarschulgemeinde hat Kredit bereits bewilligt

Ebenso deutlich fällt an diesem Abend die Zustimmung für die anderen Geschäfte aus. Unter Traktandum drei geht es um einen Nachtragskredit über gut 138'000 Franken für die Kostenüberschreitung der Mehrzweckhalle, die bereits vor anderthalb Jahren eingeweiht worden war. Betreffend Kosten habe es sehr lange sehr gut ausgesehen, sagt Müller.

«Ein grober Berechnungsfehler hat zur Kostenüberschreitung geführt.»

Jacqueline Müller, Gemeindepräsidentin Pfyn. Bild: PD

Bei der Wand- und Deckenbekleidung im Innenbereich sei beim Kostenvoranschlag eine zu kleine Fläche eingerechnet worden. «Trotz Sparmassnahmen konnten wir die Differenz nicht mehr ausgleichen», sagt Müller. Insgesamt beträgt die Kostenüberschreitung 276'000 Franken.

Da sich die Politische Gemeinde und die Primarschulgemeinde sämtliche Kosten für die Mehrzweckhalle teilen, müssen die Körperschaften je 138'000 Franken übernehmen. «Die Primarschulgemeinde hat ihren Nachtragskredit bereits am 2. September genehmigt.» Das Ja fällt einstimmig aus.

Sechs Wasserrohrbrüche allein im Jahr 2020

Auch den Kredit über 455'000 Franken für den Wasserleitungsersatz in der Hauptstrasse auf einer Strecke von 480 Metern bewilligen die Stimmberechtigten ohne Gegenstimme. Der zuständige Gemeinderat Hansueli Ott sagt:

«Allein in diesem Jahr gab es – nur an der Hauptstrasse – bereits sechs Wasserrohrbrüche.»

«Das kostete uns doch immerhin 33'000 Franken», fügt er hinzu. Die Gussleitungen waren vor rund 50 Jahren verlegt worden. Da sie «direkt im Dreck» gelegen hätten, habe es eine chemische Reaktion mit dem Lehm gegeben. Nun seien sie zerfressen.