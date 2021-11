Gemeindeversammlung Sirnacher Gemeinderat will die Steuern um fünf Prozentpunkte senken – und eine Randzeitenbetreuung einführen An der Gemeindeversammlung vom 14. Dezember steht nicht nur eine Steuerfusssenkung zur Abstimmung. Das Stimmvolk befindet auch darüber, ob die Gemeinde das Teileigentum der Kirchgemeinde am «Dreitannen» übernehmen soll.

Sirnach zählt gut 8000 Einwohnerinnen und Einwohner und hat für seine Grösse einen vergleichsweise hohen Steuerfuss. Bild: Olaf Kühne

Die Steuerkraft steigt in Sirnach. Der Gemeinderat will folglich an der Budgetversammlung vom 14. Dezember einen erfreulichen Antrag für die Steuerzahlenden vorbringen: eine Steuerfusssenkung um fünf Prozentpunkte, von 150 auf 145. Da Sirnach als Einheitsgemeinde organisiert ist, ist hierbei auch die Steuerfusssenkung der Schulgemeinde um zwei Prozentpunkte miteingerechnet.

Mit dem tieferen Steuerfuss schlösse die Erfolgsrechnung 2022 mit einem Aufwandüberschuss von 925'100 Franken. Das sei angesichts der steigenden Steuerkraft und dem voraussichtlichen Bilanzüberschuss von gut 14 Millionen Franken verkraftbar, sagt Gemeindepräsident Kurt Baumann.

Steuerfuss- und Steuerkraftvergleich Bezirk Münchwilen Bezirk Münchwilen Einwohner (Stand 31.12.20) Steuerfuss 2021 Rang Steuerkraft 2020 (in CHF) Rang Aadorf 9198 145 8 2035 4 Bettwiesen 1225 133 2 2324 1 Bichelsee-Balterswil 2949 147 9 1762 10 Braunau 801 143 6 1790 9 Eschlikon 4564 148 10 2253 3 Fischingen 2831 164 13 1755 12 Lommis 1237 139 3 2270 2 Münchwilen 5821 154 12 1900 8 Rickenbach 2823 143 6 1660 13 Sirnach 7887 150 11 2007 5 Tobel-Tägerschen 1588 142 4 1757 11 Wängi 4740 142 4 1975 6 Wilen 2518 132 1 1941 7

Der Gemeinderat beantragt weiter, dass dem Investitionsbudget 2022 zugestimmt wird. Die anstehenden Nettoinvestitionen belaufen sich auf knapp vier Millionen Franken. Nennenswerte Posten sind etwa die Anschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeugs für die Feuerwehr, in der Investitionsrechnung mit 650'000 Franken ausgewiesen, die Innen- und Aussensanierung des alten Primarschulhauses Busswil für knapp 1,4 Millionen sowie der Planungskredit über 280'000 Franken für die Sanierung des Gemeindezentrums Dreitannen.

Fremdbetreuung und Liegenschafterwerb

Kurt Baumann, Gemeindepräsident Sirnach. Bild: Donato Caspari

Auf der Traktandenliste der kommenden Gemeindeversammlung steht auch die Einführung einer Randzeitenbetreuung. Im Sommer 2020 führte der Gemeinderat eine Umfrage durch, bei der 900 Fragebogen an zufällige Haushalte verschickt wurden. «Der Rücklauf war enorm», sagt Kurt Baumann. Der Gemeinderat geht deshalb davon aus, dass die Ergebnisse repräsentativ sind. 60 Prozent der Befragten gaben an, dass eine familienergänzende Betreuung gewünscht ist. Baumann sagt:

«Natürlich ist uns auch bewusst, dass so ein Kreuzchen schnell gesetzt ist. Ob das Angebot schliesslich auch genutzt wird, steht auf einem anderen Blatt.»

Der Standort der Betreuungsanlage sollte in Gehdistanz von den Schulen liegen. Über eine entsprechende Liegenschaft an zentraler Lage verfügt die Gemeinde derzeit nicht. Da kommt das Gemeindezentrum Dreitannen ins Spiel.

Noch ist die Liegenschaft im Stockwerkeigentum zwischen der Einheits- und der Kirchgemeinde im Verhältnis 76 zu 24 Prozent aufgeteilt. Die Kirchgemeinde beteiligt sich folglich auch an einem Viertel der anfallenden Unterhaltskosten. Dies soll sich nun aber ändern. Denn die Kirchgemeinde braucht die Räumlichkeiten im Dreitannen aller Voraussicht nach nicht mehr, sobald der Anbau ans Pfarrhaus fertiggestellt und bezugsbereit ist.

Der Dreitannensaal soll vollständig in das Eigentum der Gemeinde Sirnach übergehen. Bild: Olaf Kühne

Der Gemeinde liegt ein Kaufpreisangebot seitens der Kirchgemeinde vor. Ob die Gemeinde indes als Käuferin infrage kommt, sollen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der Gemeindeversammlung entscheiden. Das Kaufpreisangebot liegt bei 771'000 Franken. In die Abwägung des Stimmvolks sollte auch der Umstand einfliessen, dass die Gemeinde bei einem Kauf vollständig für die Unterhaltskosten aufkommen müsste. Ausserdem muss das Gebäude innerhalb der nächsten drei Jahre saniert werden, wie Baumann festhält. Er schätzt die Kosten auf über drei Millionen Franken.

Von der Lage her wäre eine Umnutzung des Gemeindezentrums in eine Betreuungsanlage ideal. Darin sind sich Gemeinde- und Schulpräsident einig. Der Sanierungsaufwand würde allerdings beträchtlich steigen. Schulpräsident Urs Schrepfer sagt:

Urs Schrepfer, Schulpräsident Sirnach. Bild: Donato Caspari

«Wir müssten die Raumaufteilung überdenken, eine geeignete Aussenanlage planen mit eingezäuntem Garten, einem Spielplatz. Drei Millionen Franken dürften nicht ansatzweise ausreichen.»

Andere Nutzungsmöglichkeiten für das Gemeindezentrum Dreitannen sieht der Gemeinderat noch nicht. Auch deshalb sieht er es als unerlässlich, dass sich das Stimmvolk hierzu äussert.