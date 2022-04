Gemeindeversammlung Sanierung des Münchwiler Gemeindehauses ist teurer als gedacht: Gemeinderat braucht Zusatzkredit 2,8 anstatt 2,15 Millionen Franken. Teuerung und Projektänderungen zwingen den Münchwiler Gemeinderat, der Gemeindeversammlung vom 23. Mai einen Zusatzkredit über 650'000 Franken zu beantragen.

Teurer als gedacht: Für die Sanierung des 40-jährigen Gemeindehauses muss der Münchwiler Gemeinderat einen Zusatzkredit beantragen. Bild: Olaf Kühne

«Nein, wir haben nicht zu oberflächlich geplant», sagt Nadja Stricker bestimmt. Die Münchwiler Gemeindepräsidentin steht vor der unangenehmen Aufgabe, zusammen mit ihrem Gemeinderat der Gemeindeversammlung vom 23. Mai einen Zusatzkredit über 650'000 Franken beantragen zu müssen.

Für die Sanierung des inzwischen 40-jährigen Gemeindehauses hat der Souverän bereits im vergangenen Juni 2,15 Millionen Franken bewilligt. Doch nun zeigt sich, dieses Geld reicht bei weitem nicht. Zwar kommunizierte der Gemeinderat im Vorfeld des damaligen Urnenganges klar, dass der beantragte Kredit eine Ungenauigkeit von «plus/minus 15 Prozent» aufweise. Indes sind nun weitere 327'500 Franken dazugekommen, die einer Erklärung bedürfen.

Nadja Stricker

Gemeindepräsidentin Münchwilen Bild: Olaf Kühne

«Es ist nicht wirklich angenehm», sagt denn auch Nadja Stricker. «Auch, weil wir nicht einfach aufschlüsseln können, dieser Posten kostet jetzt so viel mehr, jener so viel.» Es sei, wie so oft, die Summe aus den unterschiedlichsten Faktoren. «Die derzeit völlig unberechenbare Teuerung mit massiv gestiegenen Rohstoffpreisen macht uns zu schaffen», meint Stricker und führt weiter stark gestiegene Preise aufgrund globaler Schwierigkeiten für beispielsweise die geplante Fotovoltaikanlage ins Feld.

Weiter habe man ursprünglich geplant, die bauliche Sicherheit insbesondere für die Sozialen Dienste zu erhöhen, welche nach den Umbauarbeiten wieder ins Gemeindehaus zurückkehren sollen. «Vertiefte Abklärungen haben nun gezeigt, dass es sinnvoller ist, gewisse Massnahmen gleich auf das ganze Gebäude anzuwenden», sagt Nadja Stricker.

Neu im Minergie-Standard geplant

Eines der Hauptargumente für die Dringlichkeit der Sanierung war vergangenes Jahr auch der desolate Zustand der Gebäudehülle. Undichte Fenster und zu hohe Sommertemperaturen in den Büros wurden ins Feld geführt. Auch in dieser Thematik musste der Gemeinderat über die Bücher. «Wir haben alles durchgespielt», sagt die Gemeindepräsidentin, «und mussten erkennen, dass es sinnvoller ist, das Gebäude gleich auf Minergie-Standard zu bringen.» Einerseits habe man, gerade in der heutigen Zeit, als Öffentliche Hand eine Vorbildfunktion, was den Umgang mit Energie anbelange. Andererseits habe sich gezeigt, dass die Umsetzung des Minergie-Standards erlaube, ein Flickwerk zu vermeiden, welches nur wieder kostspielige Folgearbeiten nach sich ziehen würde.

Und schliesslich schlagen auch noch zwei weitere bauliche Änderungen zu Buche. So rechnet der Gemeinderat mit einer notwendigen personellen Aufstockung der Bauverwaltung, weshalb eine Büroerweiterung mittels Wanddurchbruch ins Vorhaben aufgenommen wurde – wie auch ein zusätzlicher Schalter für die Kanzlei.

«Uns ist Transparenz sehr wichtig», sagt Stricker. «Wir werden deshalb am Freitag den detaillierten Kostenvoranschlag auf unserer Website unter der Rubrik Abstimmungen und Wahlen veröffentlichen.»

Gemeindepräsidentin Nadja Stricker und der zuständige Gemeinderat Cyrill Zahnd anlässlich der Präsentation der Abstimmungsvorlage im Mai 2021. Archivbild: Francesca Stemer

So plausibel sich all diese Gründe anhören: Erfahrungsgemäss haben solche Anträge in Münchwilen keinen leichten Stand. «Im Falle einer Ablehnung des Zusatzkredites müssten wir eine Verzichtsplanung vornehmen», sagt Nadja Stricker. «Bei Brandschutz und Sicherheit können aber keine Abstriche gemacht werden, auch nicht bei der Gebäudehülle und dem Ausbau für die Sozialen Dienste.»

Vielleicht kommt es aber auch nicht so weit, und die Gemeindeversammlung zeigt sich einsichtig. Zumindest im vergangenen Juni stellten sich 56 Prozent der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger hinter die Sanierung ihres Gemeindehauses.