Gemeindeversammlung Homburg sagt Ja zum 14. Plus in Folge sowie zu mehreren Kreditvorlagen Vier Mal Ja auf dem Seerücken: In Homburg gibt das Stimmvolk sowohl der Rechnung als auch drei Kreditanträgen seinen Segen. Diskussionen gab es einzig wegen einer geplanten 5G-Antenne.

Die Stimmberechtigten während einer Abstimmung in der Mehrzweckhalle Hörstetten. Bild: Manuela Olgiati

Finanziell wirtschaftet Homburg erfolgreich. Gemeindepräsident Thomas Wiget kann den 14. positiven Abschluss in Folge präsentieren. «Wir budgetierten etwas vorsichtig, unsere Finanzen sind im Lot», sagte Gemeindepräsident Thomas Wiget an der Rechnungsgemeindeversammlung vom Mittwochabend in der Mehrzweckhalle Unterhörstetten. Eine weitere Reduktion des Steuerfusses von derzeit 52 Prozent stehe derzeit aber nicht zur Diskussion.

Thomas Wiget, Gemeindepräsident Homburg. Bild: Manuela Olgiati

Die Gemeinde Homburg investiert in verschiedene Projekte. Wiget erläuterte drei Kreditanträge. «Um das Vorhaben ‹Wohnen im Alter› seiner Realisierung einen Schritt näher zu bringen, ist eine Vorinvestition notwendig», sagte der Gemeindepräsident. Ohne Diskussion sagten die 46 anwesenden Stimmberechtigten mit einer Enthaltung Ja zum Projektierungskredit von 100’000 Franken für das Siegerprojekt «N’hochdrei» in Hörhausen.

Die Visualisierung zeigt den zum Strassenniveau hin leicht abgesenkten Platz zwischen Neben- und Hauptgebäude, der als Innenhof Begegnungen ermöglicht. Bild: PD / Häberlin Architekten AG

Mit diesem «Batzen» werden die planerischen Vorableistungen des Bauingenieurs, des Elektroplaners, eines Planers für Heizung, Lüftung, Klima und Sanitär sowie eines Brandschutzplaners berücksichtigt. Voraussichtlich im November 2021 werden die Stimmbürger von Homburg über das Bauvorhaben orientiert.

Drei Tranchen zum Nachtragskredit

Den zweiten Kreditantrag des Gemeinderates für einen Nachtragskredit von 190’000 Franken für die Wasserversorgungssteuerung hiessen die Stimmberechtigten einstimmig gut. Aufgeteilt werden diese Kosten mit 40'000 Franken für die sichere Kommunikationstechnologie. Die heutige Betriebswarte in Reckenwil soll neu ihren Standort im Reservoir Homburg erhalten. Für das Update im Reservoir Gündelhart sind 19'000 Franken veranschlagt. Der Sanierungsaufwand der Wasserversorgung Hinterhomburg beläuft sich auf 131'000 Franken.

Einzelne Votanten wollten vom Gemeinderat noch über die geplante 5G-Antenne der Swisscom auf Gemeindegebiet beim Feuerwehrdepot in Homburg informiert werden. «Es sind mehrere Einsprachen eingegangen», sagte Gemeinderat Franz Zaugg. Der Ball liege derzeit beim Kanton.

Schliesslich gab es auch eine grossmehrheitliche Zustimmung zum Kreditantrag von 270’000 Franken für die Baulanderschliessung am Mühleweg in Hörhausen. Auf dieser Parzelle sollen neue Häuser auf sechs Teilflächen entstehen.