Gemeindeversammlung «Corona wird uns mit Sicherheit auch noch treffen»: Berlingen segnet einstimmig die Rechnung 2020 ab, die deutlich besser abschliesst als budgetiert Mahnfinger trotz eitel Sonnenschein: In Berlingen steht in der Rechnung trotz negativem Voranschlag ein Plus. Gemeindepräsident Ueli Oswald warnt aber vor den Auswirkungen der Pandemie. Die Stimmbürger können sich neu an der Solaranlage beteiligen. Zudem erhöht die Gemeinde die Parkgebühren.

Die Stimmberechtigten in Unterseehalle erheben während einer Abstimmung ihre Hände. Bild: Thomas Güntert

Einstimmig haben am Montagabend die 70 in der Unterseehalle in Berlingen anwesenden Stimmberechtigten die Jahresrechnung 2020 der politischen Gemeinde angenommen. Bei einem betrieblichen Aufwand von rund 5,44 Millionen Franken konnte die Gemeinde die Jahresrechnung mit einem Ertragsüberschuss von knapp 329'000 Franken abschliessen.

Budgetiert war ein Defizit von rund 95'000 Franken, und das Ergebnis fiel auch um knapp 295'000 Franken besser aus als im Vorjahr. Der Gewinn wird dem Eigenkapital zugeführt, das sich auf 1,77 Millionen Franken erhöht. Die langfristigen Verbindlichkeiten belaufen sich auf 1,9 Millionen Franken. Das gute Ergebnis kam insbesondere durch Einsparungen bei der sozialen Sicherheit und um fast 330'000 Franken höhere Steuereinnahmen zustande. Trotzdem hob Gemeindepräsident Ueli Oswald den Mahnfinger und warnte:

Ueli Oswald, Gemeindepräsident Berlingen. Bild: Thomas Güntert

«Die Coronasituation wird uns mit Sicherheit auch noch treffen.»

In der Investitionsrechnung beliefen sich die Nettoinvestitionen auf rund 537'000 Franken, budgetiert waren knapp 700'000 Franken. Die Sanierung vom Seewasserwerk musste aufs laufende Jahr verschoben werden, und die neue Trafostation Haldenstrasse konnte wegen Bauverzögerungen noch nicht durchgeführt werden.

Begrenzte Anteile bei Solarbeteiligungsanlage

Projektleiter Alexander Stritt stellte das Solargemeinschaftsprojekt vor, bei dem auf dem Dach der Berlinger Unterseehalle eine 638 Quadratmeter grosse Fotovoltaikanlage mit einer Leistung von 128 Kilowattpeak (kWp) vorgesehen ist, die Strom für 21 Haushalte produzieren soll.

Die Stimmbürger können sich mit einem einmaligen Beitrag von 250 Franken/Quadratmeter beteiligen und erhalten dafür 20 Jahre lang auf der Stromrechnung eine jährliche Gutschrift von 100 Kilowattstunden (kWh) Solarstrom. Weil die für den Bau vorausgesetzten 50 Prozent der Anteile bereits reserviert sind, kann im Herbst mit der Installation begonnen werden. Um allen Einwohner eine Beteiligung zu ermöglichen, sind die Anteile vorläufig noch auf 20 Quadratmeter begrenzt.

Ankündigung für höhere Parkgebühren

Schulpräsidentin Jolanda Lenherr verkündete, dass Schulleiterin Susanna Busch ihre Anstellung nach zweieinhalbjähriger Tätigkeit gekündigt hat und Nadine Hörler als ihre Nachfolgerin übernimmt. Gemeinderat Christof Rothenberger kündigte eine Anpassung vom Parkreglement mit erhöhten Parkgebühren an. Zudem erklärte er, dass beim Projekt Fernwärme eine Bedarfsabfrage gemacht wird, ehe eine Machbarkeitsstudie für 30'000 Franken in Auftrag gegeben werde.

Sein Gemeinderatskollege Gerold Burger sagte, dass für den von der letzten Gemeindeversammlung abgelehnten Sitzungszimmerumbau eine optimierte Variante ausgearbeitet wird und bei der nächsten Budgetgemeindeversammlung erneut zur Vorlage kommt. Gemeindepräsident Oswald erwähnte zum Schluss der rund zweistündigen Versammlung, dass in der «Thurgauer Zeitung» seit 20 Jahren viermal jährlich die Sonderseite «Blickpunkt» aus Berlingen erscheint. Diese Geschichten sind nun in einem Buch zusammengefasst erhältlich. Am 5. Juni gibt es um 11 Uhr auf der Stedi einen Vorverkauf.