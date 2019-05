Gemeindeübergreifender Jugendtreff soll bei der Badi Stettfurt entstehen - Skaterpark inklusive

Parallel zum Jugendtreff soll beim Badiparkplatz in Stettfurt in naher Zukunft auch ein Skater- und Bewegungspark entstehen. Für die Pläne verantwortlich zeichnet der private Verein Pipeline, den es seit rund fünf Jahren gibt und mittlerweile von Jugendlichen selbst geführt wird. «Derzeit läuft die Sponsorensuche», meint Rainer Borcherding, der als Gemeinderat für Umwelt, Strassen und Entsorgung zuständig ist und während vier Jahren als Präsident des Vereins amtete, in welchem auch sein Sohn mitwirkt. In einem mehrseitigen Dossier informiert der Verein nun über das Skaterpark-Projekt.

Klar ist, dass die Politische Gemeinde Stettfurt den Platz für den Skaterpark – womöglich im Baurecht – zur Verfügung stellen will. «Wir haben im Gemeinderat seit längerem das Bedürfnis, dass wir die Jungen im Dorf behalten wollen», meint Borcherding. So investiert man am Sonnenberg in die Jugend, sei es mit dem Grillplatz beim Tscharnerhaus oder eben neuerdings mit den Plänen für Jugendtreff und Skaterpark. «Der Park soll nicht nur die Jungen ansprechen, sondern auch älteren eine Bewegungsmöglichkeit bieten», meint Borcherding. Der Skaterpark in Stettfurt, der sowohl für Rollschuhen jeglicher Art als auch für Scooter, BMX oder gewöhnliche Velos geeignet ist, soll in der Gestaltung als Ergänzung zu anderen Parks in Frauenfeld, Aadorf oder Weinfelden sein. «Dank des Betonbelages ist er fast unterhaltslos und so auch am günstigsten», sagt er.

Ohne Regeln geht es aber dann doch nicht. «Es gibt Betriebszeiten, und der Verein muss dafür zuständig sein», meint Borcherding. Die Gesamtkosten schätzt er auf rund eine Viertelmillion Franken, weshalb nun zunächst die Sponsorensuche im Fokus steht. Zudem versucht der Verein auch die umliegende Gemeinden ins Boot zu holen. (sko)